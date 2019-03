L' aggressore di Annibali confessa il gesto | Perdonami Lei accetta

huffingtonpost

(Di mercoledì 20 marzo 2019) "Lucia. Perdona il mioindegno e brutale e perdona me che l'ho fatto. Che io sia maledetto per sempre. Vorrei abbracciarti e stringere le tue mani con le mie. Puoi essere la mia guida anche se il peccato lo porterò a vita". La lettera, pubblicata dal Corriere della sera, è stata inviata a Luciada Rubin Talaban, l'albanese che, il 16 aprile 2013, la sfregiò con l'acido. Per la prima volta Talaban ha ammesso la sua colpevolezza con questo scritto, non l'aveva mai fatto durante tutto il processo, dove venne condannato in 3 gradi di giudizio a 12 anni di carcere, per aver eseguito l'ordine di Luca Varani.Ora Rubin ammette di aver compiuto quel, di esser stato lui a fregiare Lucia, all'epoca 36enne avvocatessa e oggi parlamentare Pd: "Ho provato ad essere nei tuoi panni e non posso stare più di qualche secondo nei momenti di ...

HuffPostItalia : La lettera dell'aggressore di Lucia Annibali: 'Perdonami'. Lei accetta: 'Serve più a lui' - chiara_bert : Lucia Annibali ci fa riflettere su vittime, pena, carcere, perdono -