I 116 anni di nonna Peppa | la più longeva d' Europa | Il mio segreto? Mangiare poco e

La donna più anziana ha 116 anni : nonna Peppa la più longeva in Europa : Non a caso nonna Peppa, così come è chiamata Giuseppa, è la donna vivente più anziana d'Italia e d'Europa, seconda al mondo, alle spalle della giapponese Kane Tanaka, nata il 3 gennaio del 1903,, ...

Auguri alla nonna d’Italia - Maria Giuseppa Robucci compie 116 anni : Maria Giuseppa Robucci, nata nel lontano 1903, compie 116 anni oggi 20 marzo la nonna d'Italia detiene lo scettro di persona più anziana della Penisola ma anche d'Europa ed è la è la seconda persona più longeva al mondo, dietro solo alla giapponese Kane Tanaka. È stata insignita anche del titolo di sindaco onorario del Comune di Poggio Imperiale dove vive.Continua a leggere

Giappone : a 116 anni è la persona più anziana del mondo : Il Guinness dei primati ha riconosciuto una Giapponese di 116 anni come la persona più anziana al mondo. Kane Tanaka ha ricevuto il riconoscimento in una cerimonia nella casa di cura dove vive a Fukuoka, nel sud-ovest del Giappone. Nata il 2 gennaio 1903, quattro figli, la donna ha l'abitudine di ...

Venerdì a Cagliari il premio Gianni Massa di giornalismo - 116 in gara : Sono 116 gli elaborati in concorso nelle tre sezioni – università, scuola e giornalismo - della prima edizione del premio ‘Gianni Massa', intitolato allo storico responsabile - per 40 anni e fino alla pensione - della sede AGI della Sardegna, scomparso nel 2015 a 79 anni. La cerimonia ufficiale di premiazione è prevista a Cagliari Venerdì 8 marzo, dalle 18 all'auditorium del Conservatorio di musica. La serata sarà condotta da ...