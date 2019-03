Ex presidente serbo Radovan Karadzic condannato in appello all' ergastolo per

huffingtonpost

(Di mercoledì 20 marzo 2019) Il massacro di Srebrenica, l'assedio di Sarajevo, i crimini contro l'umanità.Karadžić è colpevole di tutti i capi d'accusa che gli sono stati imputati in primo grado ma, al contrario della prima sentenza, la pena viene innalzata all'. L'Aja si è espressa inper riprendere il processo che tre anni fa avevail primodella Repubblica Serba di Bosnia ed Erzegovina a 40 anni di carcere.In aulaè impassibile. Abito scuro e cravatta bordò. Davanti al tribunale invece, i familiari delle vittime hanno sistemato uno striscione poco prima del processo: "- genocidio, Adolf Hitler - Olocausto", si leggeva. Paragonando i massacri di cui è accusato ilbosniaco alla shoahIl nome diKaradžić era tornato sulle pagine dei giornali proprio recentemente, quasi per caso. ...

