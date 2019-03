Diciotti | no del Senato al processo per Salvini Lui | «Non lascerò morire una sola

Diciotti - il Senato decide su Salvini : 'Ho agito nell'interesse dell'Italia' : Per il leader della Lega l'accusa è sequestro di persona aggravato per non aver concesso lo sbarco di 177 migranti. La maggioranza, schierata per il no, può contare sul sostegno del Centrodestra. ...

Diciotti : è certo il no del Senato all'autorizzazione a procedere per Salvini : L'aula del Senato ha votato la relazione della Giunta, che chiede di non concedere l'autorizzazione a procedere per il ministro dell'Interno Matteo Salvini per il caso Diciotti. La procedura di voto resterà aperta fino alle ore 19 e il risultato verrà ufficialmente proclamato solo in quel momento, ma da quanto filtra da ambienti parlamentari e dalla schermata relativa al voto elettronico, risulta evidente che i "no" all'autorizzazione ...

Senato - il voto sulla Diciotti. Salvini si difende in aula e ringrazia il M5s 'Fu decisione del governo. Le cose di fanno in due' : A scanso equivoci oggi il voto sarà palese e lo stesso premier Giuseppe Conte presidierà l'aula, 'per assunzione di responsabilità', spiega, ma anche in difesa di 'una chiara linea politica che il ...

Diciotti - Salvini in Senato : "Decisione del governo Non lascio morti in mare" : "Non sarò mai il ministro che lascia morire in mare qualcuno senza muovere in dito: abbiamo soccorso, salvato e anche aperto un contenzioso". Matteo Salvini rivendica il suo ruolo e il suo operato da ministro nel suo discorso al Senato in vista del voto sull'autorizzazione a procedere per il caso Diciotti. Il titolare del Viminale non usa giri di parole e respinge ogni accusa: "Non avrei mai pensato di intervenite per sequestro di persona ma lo ...

Diciotti - oggi al Senato il voto sull’autorizzazione a procedere nei confronti del ministro Salvini. Segui la diretta : E’ ripresa in Aula al Senato la discussione generale sul caso Diciotti dopo la chiusura di ieri sera poco prima della mezzanotte. Una cinquantina in tutto gli iscritti a parlare. Ieri sono già intervenuti 27 Senatori e alcuni hanno rinunciato. oggi il Senato dunque deciderà se concedere l’autorizzazione a procedere nei confronti del ministro dell’Interno Matteo Salvini. Il voto, previsto per le ore 13, sarà palese senza proclamazione immediata ...

Salvini - oggi il voto sul caso Diciotti al Senato. Tensione per la scelta degli ortodossi del M5s : A scanso equivoci oggi il voto sarà palese e lo stesso premier Giuseppe Conte presidierà l'Aula, 'per assunzione di responsabilità', spiega, ma anche in difesa di 'una chiara linea politica che il ...

Ong Mediterranea - la bomba sui migranti in diretta : "Che caso - proprio nella settimana della Diciotti..." : "Coincidenze sospette". A Coffee Break, su La7, si parla del caso della Mare Ionio, la nave della Ong italiana Mediterranea Saving Humans bloccata a una miglia e mezza da Lampedusa con 50 migranti a bordo. In studio c'è Maurizio Gasparri, che offre un interessante spunto: "Questa settimana si vota i

Diciotti - nell’aula del Senato il caso Salvini. Patuanelli (M5s) : “Segnalo ai probiviri chi vota per il sì al processo” : L’imputato – o meglio, quello che rischia di diventarlo – ci sarà e manderà anche una relazione. L’alleato, invece, serra i ranghi: chi non rispetta le tanto contestate indicazioni degli iscritti rischia l’espulsione. È tutto pronto per mandare in scena il primo vero test, in Aula, del governo. Mercoledì in Senato si vota sull’autorizzazione a procedere nei confronti del ministro dell’Interno, Matteo Salvini, ...

Caso Diciotti - il verbale del prefetto : l'allarme infiltrati era generale - non specifico per quella nave - Sky TG24 - : Matteo Piantedosi, capo di Gabinetto del ministro Matteo Salvini, lo ha riferito ai magistrati di Catania nel corso delle indagini per il sequestro dei 177 migranti a bordo dell'imbarcazione. Lo si ...

Diciotti - la lezione del prefetto ai Giudici : "Immigrazione - le frontiere vanno difese" : Si parla del caso Diciotti e delle parole pronunciate da Matteo Piantedosi, il capo di gabinetto del Viminale nonché prefetto, interrogato dal Giudici del tribunale dei ministri di Catania sulla vicenda per la quale vorrebbero processare Matteo Salvini. E il prefetto spiega: "C'è un allarme generali

Nave Diciotti - mercoledì verdetto del Senato. Salvini interverrà in Aula = : Il 'caso' Diciotti, con la richiesta del Tribunale dei Ministri di Catania di procedere contro Matteo Salvini, accusato di sequestro di persona aggravato, tornera' ad infiammare il dibattito parlamentare. Martedi', infatti, l'Aula del Senato avviera' la discussione generale sul parere espresso della Giunta delle immunita', che il 19 febbraio scorso ha deciso (con i voti di Lega, Fratelli d'Italia, Forza Italia e Movimento 5 stelle) di non ...

Diciotti - la bomba di Dagospia : "Perché Salvini non reagisce". Il vergognoso ricatto giudiziario del M5s? : Come mai Matteo Salvini ha incassato (quasi) in silenzio il rinvio dei bandi di gara sulla Tav? Prima opzione: perché il vicepremier della Lega sa che in fondo si tratta di un nulla di fatto e non di una sconfitta, di un modo scaltro (peraltro suggerito da un suo stesso strettissimo collaboratore, i