Cambiamenti climatici | addio a quarto inverno più caldo di sempre

Efficienza energetica e Cambiamenti climatici : oltre 2 milioni di euro per l’equity crowdfunding di Green Energy Storage : oltre 2 milioni di euro di adesioni da parte di investitori privati: si chiude con un grande successo la campagna di equity crowdfunding lanciata sulla piattaforma italiana Mamacrowd da Green Energy Storage (GES), la startup dell’Efficienza energetica nata nel 2016 che ha sviluppato un sistema di accumulo organico per le energie rinnovabili basato sul chinone, molecola che si estrae dai vegetali e dagli scarti del petrolio. Obiettivo di GES è ...

"La famiglia è l'unica cosa che ci salva nonostante tutto. I Cambiamenti climatici? È come se l'uomo volesse suicidarsi' : Oggi viviamo nel mondo della comunicazione tecnologica più avanzata possibile, ma questa wi-fi tra vivi e morti esiste da più di tremila anni ed è potentissima, forse, dell'ultimo smartphone che ...

"La famiglia è l’unica cosa che ci salva nonostante tutto. I Cambiamenti climatici? È come se l'uomo volesse suicidarsi" : "Magari si potesse misurare il dolore umano con numeri chiari e non con parole incerte, magari ci fosse un modo di sapere quanto abbiamo sofferto e magari il dolore fosse materiale e misurabile. Il dolore – scrive Manuel Vilas nel suo primo libro pubblicato in Italia, "In tutto c'è stata bellezza" (Guanda, trad.ne di Bruno Arpaia) - non è assolutamente un impedimento alla gioia, perché, è legato alla ...

I Cambiamenti climatici sono l’eredità più letale lasciata ai giovani - la “Guerra del Vietnam” di questa generazione : Quando si parla di disomogeneità tra le generazioni, si pensa che non ci sia nulla di sbagliato, almeno con la versione di essa che esiste dal XX secolo. Questo tipo di disomogeneità è basato sull’idea che la vita debba migliorare gradualmente, da una generazione all’altra: debba essere più sicura, più prospera, più sana, più lunga. Questo significa che i bambini dovranno vivere una vita migliore rispetto ai loro genitori. Ma ora questo modello ...

Crozza e il discorso sui Cambiamenti climatici : “Greta Thunberg ha fatto il cu*** ai grandi della Terra. Zingaretti nemmeno in tre vite” : Nella puntata di Fratelli di Crozza, in onda il venerdì in prima serata su Nove, il pungente monologo di Maurizio Crozza che con la consueta ironia analizza i Fridays for Future, le manifestazioni contro il cambiamento globale che ha coinvolto i giovani di tutto il mondo: “Oh, ragazzi… che sarà mai, per un po’ di gas serra non è mai morto nessuno. Abbiamo ancora 2 anni, calma. E poi magari s’aggiusta tutto”. Video Nove L'articolo Crozza e ...

Sciopero globale per i Cambiamenti climatici anche in Val Simeto : La piccola Santa Maria di Licodia ha ospitato stamani, venerdì 15 marzo 2019, l'evento in contemporanea mondiale del GlobalStrikeforfuture, per imporre all'agenda politica globale il tema della tutela ambientale contro il cambiamento climatico. Animata dall'Associazione Cultura è Progresso, la manifestazione ha visto pure coinvolte l'associazione ViviSimeto, ...

Global Strike for Future : ecco come sarebbe il futuro della Terra senza un’azione rapida contro i Cambiamenti climatici : Il nostro clima ha modellato la vita sulla Terra per migliaia di anni. La combinazione di atmosfera, oceani, terre, ghiaccio e la vita sul nostro pianeta che agisce sotto il potere del sole crea il clima in cui viviamo. L’atmosfera della Terra è uno strato sottile in termini relativi come la buccia di una mela, avvolto intorno al pianeta. È prevalentemente costituita da azoto e ossigeno, ma contiene anche altri gas serra, come l’anidride ...

Sciopero clima - la protesta degli apicoltori a Firenze : “Le api sono in grande crisi a causa dei Cambiamenti climatici” : Hanno manifestato con le tute gialle e le maschere, portando in piazza anche i figli, vestiti da ape. A Firenze, gli apicoltori e le apicoltrici sono scesi in piazza per unirsi allo Sciopero del clima. “Siamo i testimoni dei cambiamenti climatici con il nostro lavoro”, spiega Lorenzo Lander, 39 anni, apicoltore da quasi una decade. “Le api sono un campanello di allarme fondamentale, se stanno male tutto l’ecosistema ...

Cambiamenti climatici - Mattarella : "Giovani chiedono alle Istituzioni di agire" : E' iniziato questa mattina il "Global Climate Strike for Future " , la giornata globale in cui i ragazzi di tutto il mondo vengono chiamati dalla 16enne Greta Thunberg , ad aderire allo sciopero lanciato per combattere la crisi climatica che colpisce il pianeta. La giovane attivista svedese ha iniziato la sua ...

Cambiamenti climatici : a Nuova Dehli il murales realizzato con lo smog : ... usando un inchiostro realizzato con lo smog.Il murales fa parte della quinta tappa di Climate Art Project , il progetto di Andreco tra arte, scienza e ambiente che sta attraversando il mondo per ...

Migliaia di giovani in piazza contro i Cambiamenti climatici : ... limitando il suo costante innalzamento,; focalizzare l'attenzione, in ambito climatico, sui temi legati all'equità e alla giustizia; stare uniti e difendere l'indipendenza e l'autorità della scienza.

ANBI : gestire l’allarme idrico e aprire i cantieri per contrastare i Cambiamenti climatici : La comune preoccupazione per l’allarme idrico, presente nelle regioni settentrionali, è stata al centro dell’incontro fra il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali e del Turismo, Sen. Gian Marco Centinaio ed i vertici dell’Associazione Nazionale dei Consorzi per la Gestione e la Tutela del Territorio e delle Acque Irrigue (ANBI), rappresentati dal Presidente, Francesco Vincenzi e dal Direttore Generale, Massimo Gargano. In ...

Bari - gli studenti in piazza contro i Cambiamenti climatici : ... utilizzando pneumatici fuori uso all'insegna dell'economia circolare; a Bari il circolo Eudaimonia parteciperà mercoledì 20 marzo in collaborazione con Corepla, coinvolgendo il XVII Circolo ...