Bahrain 2019 | set e mescole scelti dai piloti

UAE Tour 2019 : Team Jumbo-Visma in trionfo nella cronosquadre - maglia a Roglic. Terza la Bahrain-Merida di Vincenzo Nibali : Si è aperto con una cronometro a squadre di 16 chilometri con partenza ed arrivo in quel di Al Hudayriat Island l’UAE Tour 2019, l’unione tra l’Abu Dhabi Tour e il Dubai Tour, corsa a tappe facente parte del circuito World Tour. A trionfare nella prova contro il tempo, percorsa a velocità folli sulle strade ovviamente pianeggianti in terra asiatica, sono gli olandesi del Team Jumbo-Visma. 16’49” il tempo per la ...