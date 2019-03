THE FLASH - Recensione episodi 5x15 King Shark vs Gorilla Grodd - 5x16

lostinaflashforward

(Di martedì 19 marzo 2019) Mi chiamo Barry Allen e mi piace abbracciare i pavimenti.Dopo 16 puntate scopriamo che stavano combattendo contro il Cicala sbagliato! Infatti faceva cacare come nemico. Speriamo che con Grace del futuro, dia un senso a questa leggenda del nemico chenon ha mai sconfitto.Ragazzi, che dire, queste puntate erano un pelino noiose. Secondo me la questione è che lo show, le prime 3 stagioni, sono partite con il botto, ovvero erano cariche di azione e colpi di scena, ed è per questo motivo che ora si percepisce questo calo. Non stanno esaudendo le aspettative. Andiamo ad analizzare le puntate:Testare la curaNella puntata, Cisco è riuscito ad ottenere la cura per i metaumani, ed è per questo che scelgono babytuturututuru per testarla.Ai laboratori: Cisco e Caitlin: "La cura va somministrata solo se si riceve il consenso da parte del metaumano. Non si usa come ...

