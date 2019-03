Scacchi | Europei 2019 | Daniele Vocaturo nei 39 giocatori con due vittorie Azzurri

oasport

(Di martedì 19 marzo 2019) Va in archivio anche la seconda giornata dei Campionatiindividuali dia Skopje, Macedonia del Nord, dalla quale sono in 39 a emergere con il secondo punto pieno del proprio torneo.Tra loro c’è il nostro: il numero uno d’Italia, impegnato contro il serbo Mihajlo Radovanovic, s’infila con il Nero in un lunghissimo ramo della variante Stoltz, una conosciuta continuazione della Semi-Slava, per poi sfruttare una serie di errori dell’avversario e costringerlo all’abbandono dopo 41 mosse. L’unico altro azzurro oggi vincitore è Edoardo Di Benedetto, che coglie la sua prima affermazione contro il croato Ivo Ivankovic. Tre, invece, le patte: Luca Moroni divide il punto con il serbo Goran Arsovic e lo stesso fanno il veterano Michele Godena contro il bielorusso Aleksej Aleksandrov e Lorenzo Lodici contro il tedesco Falko ...

