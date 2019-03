Napoli | Fabian Ruiz in ospedale | le condizioni di salute del centrocampista spagnolo

Napoli - Fabian Ruiz in ospedale per influenza. Lui ottimista : 'Guardo il lato positivo' : Periodo sfortunato per i giocatori del Napoli. Dopo David Ospina , costretto a trascorrere la notte di domenica in ospedale in seguito al colpo in testa ricevuto durante il match di campionato contro ...

Se Fabian Ruiz è in ospedale - il virus che ha colpito il Napoli non era una sciocchezza : Ha colpito, almeno noi del Napolista, la foto di Fabian Ruiz in un letto d’ospedale. Il calciatore ha dovuto abbandonare il ritiro della Nazionale spagnola, ritiro che aveva raggiunto nonostante fosse debilitato. I medici della Spagna lo hanno visitato e lui è addirittura rimasto ricoverato. Segno che il virus che ha colpito il Napoli, virus di cui ha parlato l’altra sera Ancelotti in conferenza stampa, non era una sciocchezza. Un ...

Napoli - Fabian Ruiz : febbre e delusione. Ancora in ospedale - salta la nazionale : La delusione più della febbre. Fabian Ruiz è Ancora sotto osservazione all'Hospital Universitario Sanitas La Moraleja di Madrid, dove i sanitari lo hanno ricoverato da lunedì. Ancora lo attanaglia la ...

Napoli - Fabian Ruiz non andrà in Nazionale : ancora febbricitante : Fabian Ruiz ancora alle prese con uno stato influenzale che lo ha costretto a dare forfait in vista delle gare della Nazionale spagnola “Fabian Ruiz lascia il ritiro della Nazionale iberica. Il centrocampista del Napoli, che ieri aveva saltato il match contro l’Udinese per un attacco influenzale, è stato visitato questa sera all’Ospedale Universitario Sanitas La Moraleja, perchè ancora febbricitante. Fabian, quindi, non ...

Napoli-Udinese : Younes dal primo minuto - gioca Ospina. Fabian out : Terzini Malcuit e Ghoulam È il giorno di Younes. Ancelotti e il suo staff puntano molto sul tedesco di origini libanesi. E infatti oggi, per la prima volta da quando è a Napoli, gioca dal primo minuto in campionato. In porta c’è Ospina. Terzini Malcuit e Ghoulam. Napoli (4-4-2): Ospina; Malcuit, Koulibaly, Maksimovic, Ghoulam; Callejon, Allan, Zielinski, Younes; Milik, Mertens. A disposizione: Meret, Karnezis, Mario Rui, Luperto, Hysaj, ...

Il Napoli senza Fabiàn Ruiz è un Napoli meno sensuale : Il cuore e la mente Ci sono giocatori e giocatori. Uomini e uomini. Alcuni, se sei appassionato e tifoso di calcio, ti rapiscono il cuore, altri la mente. A seconda delle peculiarità di un giocatore, ti si sviluppa dentro un’emozione diversa. C’è il talento, l’esplosività, la generosità, l’atleticità, la qualità tecnica, l’esuberanza, la fantasia, la discrezione, la compostezza, la personalità, l’altruismo, l’egoismo (sano), la capacità di ...

Salisburgo-Napoli : giocano Insigne e Fabian - Ounas in tribuna (in panca Younes) : Inedita coppia centrale difensiva Ancelotti ha deciso: gioca Insigne al fianco di Milik al centro dell’attacco nella gara di ritorno degli ottavi di finale di Europa League contro il Salisburgo. Il capitano è stato preferito a Mertens che va in panchina. Recupera Fabian schierato al centro. L’altra novità arriva dalla panchina dove Younes viene preferito a Ounas. Napoli (4-4-2): Meret, Hysaj, Luperto, Chiriches, Mario Rui; Callejon, ...

Il Napoli a Salisburgo col dubbio Fabian e il ballottaggio Insigne/Mertens : Lorenzo non giocò all’andata Fabian Ruiz ieri è stato colpito duro in allenamento da Verdi. Ed è in dubbio per questa sera. Nel caso in cui non dovesse recuperare per il ritorno col Salisburgo – in programma alle 18.55 – Ancelotti farebbe giocare Diawara in mediana con Allan. Per quanto riguarda l’attacco, ieri Ancelotti ha detto che giocherà Milik e che ci penserà ancora un po’ per stabilire chi scegliere tra ...

Napoli - Fabian Ruiz : “Ancelotti mi da tanta fiducia e lo ringrazio” : Napoli Fabian Ruiz – Fabian Ruiz è stato uno dei protagonisti indiscussi della gara d’andata contro il Salisburgo. Una prova altisonante che ha consacrato le qualità dello spagnolo e infatti, quest’ultimo, ha voluto ringraziare il tecnico Ancelotti per avergli dato fiducia sin dall’inizio della stagione: “Ho iniziato con un infortunio all’adduttore, poi Ancelotti mi ha dato […] L'articolo Napoli, Fabian ...

Napoli - Fabian Ruiz : “Ancelotti mi da tanta fiducia e lo ringrazio” : Napoli Fabian Ruiz – Fabian Ruiz è stato uno dei protagonisti indiscussi della gara d’andata contro il Salisburgo. Una prova altisonante che ha consacrato le qualità dello spagnolo e infatti, quest’ultimo, ha voluto ringraziare il tecnico Ancelotti per avergli dato fiducia sin dall’inizio della stagione: “Ho iniziato con un infortunio all’adduttore, poi Ancelotti mi ha dato […] L'articolo Napoli, Fabian ...

Napoli - Fabian Ruiz in crescita anche in Europa : "Ancelotti mi ha dato fiducia" : La prima volta non si scorda mai. E a Fabian Ruiz un gol in Europa ancora non era riuscito di realizzarlo, poi lo splendido sinistro al volo col Salisburgo per esultare nel suo San Paolo, nella città ...

VIDEO Napoli-Salisburgo 3-0 - Highlights - gol e sintesi Europa League. Milik e Fabian Ruiz scatenati : Il Napoli ha sconfitto il Salisburgo per 3-0 nell’andata degli ottavi di finale dell’Europa League e ha compiuto un passo importante verso la qualificazione ai quarti di finale della seconda competizione continentale per importanza. Milik ha aperto le marcature al 10′ sfruttando al meglio il passaggio filtrante di Mertens, sei minuti più tardi Fabian Ruiz ha raddoppiato con uno splendido tiro al volo e nella ripresa è arrivato ...

Il Napoli stavolta è cinico : Milik e Fabian - 2-0 al Salisburgo (primo tempo) : Senza Insigne stavolta il Napoli i gol li realizza e non se li mangia. La squadra di Ancelotti spreca poco davanti e dopo venti minuti è in vantaggio 2-0. Contro una squadra molto ben organizzata, che pressa alto, che si muove a memoria e che ha un evidente punto debole: vuole giocare il pallone in ogni parte del campo. Ed è questo punto debole che il Napoli sfrutta. Recupera palloni e riparte. È la chiave del match. Match che il Napoli gioca ...

Napoli-Salisburgo 2-0 diretta live - raddoppia Fabian Ruiz! : 17′ – CHE NAPOLI! – Arriva il raddoppio con uno splendido gol al volo di Fabian Ruiz, bravo ad infilare il portiere ospite su assist di Callejon. Azzurri straripanti. 15′ – Annullato gol al Salisburgo per fuorigioco: Maksimovic si addormenta, Wolf ruba palla, che finisce a Dakaperò in offside 9′ – VANTAGGIO NAPOLI, tutto in verticale: Mertens serve Milik che con freddezza salta il portiere e ...