Lisandro López | a 36 anni non smette ancora di stupire

(Di martedì 19 marzo 2019) Non sono poi tanto lontani, ma forse sì, i tempi in cuispadroneggiava in Europa nel campionato portoghese prima e in quello francese poi; si dice che il lupo perda il pelo ma non il vizio e infatti lui continua a segnare gol pesanti tuttora.Calcio estero, Storie, Sudamerica,/ Appena compiute le 36 primavere il centravanti argentino, attualmente al primo posto della classifica marcatori della Superliga con 17 centri, sta guidando la sua squadra al titolo quando mancano appena due giornate alla fine.Anche nell’ultimo incontro casalingo vinto per 1-0 contro il Belgrano ci ha pensato lui a metter lo zampino per il gol vittoria dopo nemmeno due minuti di gioco; una rete che ha spinto a +4 il club di Avellaneda sui diretti inseguitori.Forte fisicamente e dotato di un grande temperamento ha sempre prediletto agire su tutto il fronte ...

