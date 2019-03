Lega Pro | seconda tappa del percorso di formazione per i club

calcioweb.eu

(Di martedì 19 marzo 2019) Si è tenuto il secondo incontro con i(oggi era la volta delle società del Girone A; martedì scorso di quelle del Girone C) per i seminari formativi, che laPro promuove con la collaborazione dell’ I.N.P.S., dell’Agenzia delle Entrate e dell’I.N.A.I.L. In particolare, vengono affrontate tematiche come il rispetto dellalità in campo fiscale, previdenziale, assicurativo e sulla sicurezza dei luoghi di lavoro. La prossima e ultimasi terrà a Milano il 4 aprile presso la sede del Comitato Regionale Lombardia della LND (per le società del Girone B).“Questi confronti dedicati ai nostriaffrontano, in particolare, i temi della sostenibilità, della trasparenza e della– spiega il Dott. Pier Paolo Naldoni, Direttore AmministrativoPro – e sono in linea con unavviato da tempo dallaPro che ha come obiettivo il calcio delle ...

