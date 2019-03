La Canottieri Napoli piegata dallo strapotere del Recco

Pallanuoto - A1 2019 : nel posticipo tutto facile per la Pro Recco - Canottieri Napoli battuta 19-3 : Vince e resta in testa al campionato di A1 di Pallanuoto maschile la Pro Recco. I campioni d’Italia in carica si impongono per 19-3 nel posticipo della ventesima giornata sulla Canottieri Napoli: recchelini costretti a giocare oggi visto l’impegno nel week-end scorso in chiave Champions League. Davvero tutto facile per la banda di Rudic: quattro reti per Echenique, tre per Di Fulvio, Filipovic ed Ivovic. PRO Recco-CC Napoli 19-3 PRO ...