Jessica Rossi vince e ' vede' Tokyo

Tiro a Volo - Jessica Rossi vince la 1ª tappa di Coppa del Mondo ad Acapulco : è carta olimpica nel Trap : ... la prestazione di Maria Lucia Palmitessa, Fiamme Oro,, che con lo score di 119/125 ha spareggiato con altre cinque tiratrici per uno dei sei posti in finale, Purtroppo per la Campionessa del Mondo ...

Tiro a volo - Jessica Rossi si qualifica alle Olimpiadi di Tokyo 2020! Apoteosi in Coppa del Mondo ad Acapulco : L’Italia stacca la seconda ed ultima carta olimpica possibile nel trap femminile: a conquistarla per la nostra federazione è Jessica Rossi, che nella prima tappa della Coppa del Mondo di Tiro a volo, in corso ad Acapulco, in Messico, vince la finale. Battuta in un rush conclusivo tiratissimo l’australiana Laetisha Scanlan, che aveva già ottenuto il pass per Tokyo, mentre è la Cina a prendere l’altro posto in Giappone, grazie al ...

Tiro a volo - Coppa del Mondo Acapulco 2019 : Jessica Rossi in finale nel trap - record del mondo di Satu Makela-Nummela : Arrivano buone notizie per i colori azzurri dalla tappa di Coppa del mondo di Tiro a volo 2019 in corso ad Acapulco (Messico), dove Jessica Rossi ha conquistato la finale del trap femminile, realizzando l’ottimo punteggio di 121, piazzandosi alle spalle solamente della finlandese Satu Makela-Nummela, capace di scrivere il suo nome nella storia, con i 123 piattelli che le sono valsi il nuovo primato mondiale nelle qualificazioni, mancando ...

Tiro a volo - Qatar Open 2019 : nel trap misto quarto posto per Jessica Rossi e Massimo Fabbrizi : Si conclude senza podi nel trap misto per l’Italia il Qatar Open di Tiro a volo, che nei pRossimi giorni vedrà anche le gare di double trap e skeet: quarto posto infatti nella gara a coppie miste per Jessica Rossi e Massimo Fabbrizi. Fuori dalla finale a sei tutte le altre coppie azzurre. Vittoria per la coppia australiana composta da Laetisha Scanlan e Michale Coles, che ha superato per 35-34 quella iraniana formata da Shiva Farahpour ...

Tiro a volo - GP Marocco 2019 : vince Silvana Stanco - terza Jessica Rossi - al maschile secondo Simone Prosperi : E’ iniziata benissimo per i colori italiani la stagione 2019 di Tiro a volo: il GP del Marocco, gara che fa da preludio per gli azzurri alle prime fatiche di Coppa del Mondo, ha visto quattro italiani del trap sul podio. Ha vinto la gara femminile Silvana Stanco, mentre è giunta terza Jessica Rossi, invece tra gli uomini si è classificato secondo Simone Lorenzo Prosperi, mentre ha chiuso terzo Erminio Frasca. In entrambi i casi Spagna sul ...