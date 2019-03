Insulti all' arbitro | 3 giornate ad Aina | Torino

Insulti razzisti a un giocatore - denuncia del Chelsea alla UEFA : Chelsea denuncia razzismo – Weekend amaro per il Chelsea. La formazione guidata da Maurizio Sarri è stata sconfitta dall’Everton in campionato. Un brutto stop per i Blues, che a parità di partite giocate si trovano a tre punti dal quarto posto – valido per la qualificazione alla prossima Champions League – al momento occupato dall’Arsenal. […] L'articolo Insulti razzisti a un giocatore, denuncia del Chelsea alla UEFA è stato ...

Isola dei Famosi - Insulti choc alla Marcuzzi : "Sparisci brutta anoressica" : Sui social non si placa la polemica dopo lo scontro a l'Isola dei Famosi tra Fabrizio Corona e Riccardo Fogli. A finire nel mirino di commenti choc, questa volta, è la conduttrice Alessa Marcuzzi che è stata coperta di insulti sulla sua pagina Instagram nonostante le sue scuse in diretta a Fogli.I soliti haters online non hanno mancato infatti di invadere la pagina social della conduttrice per rovesciare il loro odio. Oggi la Marcuzzi ha ...

Lotta intestina all'Allianz Stadium - scatta la faida tra Curve : Insulti tra ultras bianconeri durante Juve-Udinese : Inconcepibile quanto successo ieri sera allo Stadium, con le due Curve della Juventus impegnate ad insultarsi quasi come fossero rivali Capita spesso negli stadi che la Curva, cuore del tifo ...

Maxi-sconto di pena per ‘tempesta emotiva’ - su Facebook minacce e Insulti all’avvocato dell’assassino : minacce e pesanti insulti stanno rimbalzando sulle bacheche Facebook all'indirizzo di Monica Castiglioni, avvocato di Michele Castaldo, l'uomo a cui la corte d'appello di Bologna ha dimezzato la pena per aver ucciso la compagna. La sentenza di condanna a 16 anni per l'omicidio di Olga Matei è stata oggetto di dure critiche anche dalla stampa e dai movimenti e dalle associazioni contro la violenza di genere.Continua a leggere

Zingaretti : calcio usato come escamotage per squallidi Insulti : Roma – “Ancora una volta alcuni delinquenti usano il calcio per lanciare i loro squallidi insulti. Il derby di Roma deve essere un momento di grande partecipazione, agonismo, rispetto e anche ironia. Il resto e’ solo un’ignobile dimostrazione di ignoranza”. Lo dichiara il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, in merito alle scritte antisemite comparse oggi vicino al Circo Massimo. L'articolo Zingaretti: ...

Juventus - Massimiliano Allegri si è 'cancellato' : la scelta estrema dopo giorni di Insulti : La scelta estrema di Massimiliano Allegri , dopo settimane di critiche miste a insulti. Il tecnico della Juventus giovedì mattina si è cancellato da Instagram e da Twitter , dov'è sempre stato molto ...

Turchia - Kweuke prima del 'caso Kepa' : lite e Insulti tra rigorista e allenatore. VIDEO : Da Wembley al mondo intero il passo è breve se l'ammutinamento è clamoroso, d'altronde un giocatore che disobbedisce agli ordini dell'allenatore è davvero clamoroso. Un 'no' ancora più sorprendente se il ...

Fiorentina - Della Valle infuriato dopo gli Insulti ad Astori : “facciamo passi indietro drammatici” : Il patron Della società viola ha parlato degli insulti rivolti a Davide Astori dopo il match giocato al Franchi tra Fiorentina e Inter “La tragedia di Davide aveva fatto una cosa incredibile, aveva unito i tifosi di tutta Italia sono senza parole, siamo tornati punto e a capo. Sui social bisogna riflettere, a cosa serve infangare una persona come Davide per degli episodi arbitrali? Come si sentono i colpevoli dopo aver detto certe ...

