Imane Fadil, legale di Berlusconi: “La morte nuoce a noi nel processo” (Di martedì 19 marzo 2019) Imane Fadil, legale di Berlusconi: “La morte nuoce a noi nel processo”



Dopo il decesso della modella, le dichiarazioni della giovane verranno inserite direttamente negli atti del dibattimento senza che la difesa possa contro-esaminarle. Intanto si attende l’autopsia per fare chiarezza sulle cause della morte







