Devil May Cry 5 | il doppiatore di Dante criticato per alcuni commenti sui movimenti Me

Devil May Cry 5 : una spettacolare fusione di moderne tecnologie con un design superbo - analisi tecnica : La striscia positiva di giochi eccezionali di Capcom (e relativa magnificenza tecnologica) continua con l'arrivo sul mercato di Devil May Cry 5. Sono passati ben undici anni dall'arrivo dell'ultimo titolo della serie prodotto internamente dalla software house giapponese e questo nuovo capitolo è davvero eccezionale. Combinando un comparto artistico di prim'ordine con un gameplay action brillante, divertente e stilosissimo e con lo splendido ...

Il director di Devil May Cry 5 stava per lasciare Capcom dopo il reboot DmC : Hideaki Itsuno, il famoso director di Devil May Cry 5, in precedenza aveva intenzione di lasciare Capcom dopo il reboot del 2013, a meno che non fosse riuscito a realizzare il suo vero sequel di Devil May Cry 4. Lo ha rivelato un doppiatore di DMC5 in una recente intervista."[Itsuno] era pronto a lasciare Capcom", ha affermato il doppiatore, Reuben Langdon. "Non era felice. E penso che abbia rassegnato le dimissioni ma poi gli è stato detto: ...

Devil May Cry 5 conquista la vetta della classifica software italiana : Devil May Cry 5, il nuovo capitolo dell'amata serie di Capcom, sembra proprio aver fatto breccia nel cuore dei giocatori.Il gioco è stato molto apprezzato dalla critica specializzata, ma, a quanto pare, anche i fan hanno accolto molto bene il titolo che risulta in prima posizione nella classifica software italiana.Il podio della week 10 del 2019, viene completato da FIFA 19 e il solito GTA 5.Leggi altro...

Devil May Cry 5 e le microtransazioni - promossa la strategia di Capcom : Un'uscita immancabilmente parecchio attesa quella di Devil May Cry 5, il nuovo capitolo della serie hack 'n slash targata Capcom che riporta sullo schermo l'intramontabile Dante, coadiuvato da due veri e propri scavezzacollo, Nero e V (vi rimando qui per la recensione del gioco). Il mezzo passo falso di DMC Devil May Cry – il tentativo di reboot della serie – ha senz'altro fatto bene agli addetti ai lavori che, dopo aver raddrizzato la rotta, ...

La modalità “Palazzo di Sangue” di Devil May Cry 5 sarà disponibile gratis per tutti i giocatori : La modaltià "Palazzo di Sangue" di Devil May Cry 5 sarà disponibile gratuitamente per tutti i giocatori a partire dal primo aprile.In questa nuova modalità gratuita dovremo affrontare orde di nemici e boss di difficoltà crescente, gareggiando contro il tempo. Vestiremo i panni di Dante, Nero o V e dovremo ripulire tutti i piani del palazzo, mettendo realmente alla prova le nostre abilità nella nuova modalità survival.Devil May Cry 5, quinto ...

Devil May Cry 5 : Denuvo su PC ha un impatto sulle prestazioni - analisi tecnica : Per poche ore dopo l'uscita di Devil May Cry 5, su Steam è rimasto disponibile un codice che ha spogliato il gioco dalla protezione di Denuvo, lasciando solo il DRM di Steam a difesa dalla pirateria. Inutile dire che il codice così trapelato (apparentemente destinato all'uso da parte del team di controllo qualità di Capcom) sia stato testato da un certo numero di utenti, e alcuni di questi hanno notato un aumento delle prestazioni di 20 fps, ...

Devil May Cry 5 in testa alle classifiche di vendita nel Regno Unito : Capcom ha messo a segno un gran colpo con il suo Devil May Cry 5, il titolo ha infatti dominato le classifiche di vendita inglesi relative alla prima settimana dalla sua pubblicazione.Come riporta Gamingbolt, Devil May Cry 5 ha venduto circa 20,872 unità e si conferma come il miglior capitolo (dal punto di vista delle vendite) dai tempi di DmC: Devil May Cry (che escludendo le varie riedizioni è stato l'ultimo capitolo pubblicato). Non si tratta ...

Devil May Cry 5 : ecco le prime nude mod per Nico - Lady e V : Devil May Cry 5 è uscito da pochissimo tempo e le prime nude mod sono già disponibili per il download. Queste mod scambieranno tutti i modelli di personaggi di Nico, Lady e V con versioni nude.Come segnala DSOGaming, i personaggi in queste versioni non presentano molti dettagli, anche se siamo abbastanza sicuri che altri modder saranno in grado di offrire versioni migliori di queste mod molto presto.Per installare queste mod, dovrete scaricare ...

Guida Devil May Cry 5 - come sbloccare il finale segreto del gioco : Si chiama Devil May Cry 5, e come il "cugino" Resident Evil 2 rappresenta la vera e propria rinascita di Capcom. Dopo l'enorme - e meritatissimo! - successo riscosso dal remake del classico survival horror degli anni '90, il colosso di Osaka ha infatti bissato con un secondo capolavoro, disponibile da venerdì 8 marzo su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Largo allora al grande ritorno del cacciatore di demoni Dante, per questo quinto capitolo ...

Devil May Cry 5 guarda al futuro - leak su nuovo personaggio giocabile : È passata poco meno di una settimana da quando Devil May Cry 5 ha fatto il proprio esordio sulla scena videoludica, e ovviamente milioni i giocatori in tutto il mondo che non hanno fatto mancare il proprio supporto al nuovo capitolo della saga targata Capcom. Dopo oltre un decennio di assenza dagli scaffali (soprassediamo sul tentativo di reboot di DMC Devil May Cry datato 2013, ndr), gli addetti ai lavori sono ritornati sui propri passi ...

I dataminer analizzano Devil May Cry 5 : in arrivo un nuovo personaggio giocabile e la co-op per la modalità Bloody Palace? : Come forse saprete, Devil May Cry 5 sta introducendo la modalità a ondate Bloody Palace il prossimo mese su PC, PS4 e Xbox One.La modalità è un'implementazione gratuita, in arrivo ad aprile, ma potrebbe anche aggiungere una funzionalità più grande e richiesta.Come riporta Gamepur, secondo l'ultimo datamine, la modalità Bloody Palace potrebbe essere giocabile da soli e in co-op,Leggi altro...

Alcuni video ci mostrano le combo più spettacolari di Devil May Cry 5 : Devil May Cry 5 è uscito da pochi giorni e i giocatori sembrano davvero entusiasti dell'ultimo capitolo della saga di Capcom. Il gioco ha venduto abbastanza bene secondo il CEO di Capcom USA, Kiichiro Urata, da proclamare che "la compagnia è tornata". Detto questo, i giocatori stanno tirando fuori incredibili combo nel nuovo titolo.Come segnala Comicbook, l'utente Twitter Chaser_Tech, e altri insieme a lui, hanno condiviso alcune delle combo più ...

Guida Devil May Cry 5 - come cambiare il Devil Breaker di Nero : È stato un ritorno sulla scena, quello di Devil May Cry 5, salutato in maniera calorosa da parte dei fan, che hanno potuto tornare a menare le mani (nonché i fendenti di spada e l’immancabile piombo rovente) contro le orde di demoni infernali. Tre i personaggi disponibili nel corso dell’avventura, ognuno dei quali dotati di proprie personalissime peculiarità che ampliano il ventaglio di opzioni di gameplay offerte alla community dei giocatori: ...

Devil May Cry 5 : Recensione e Gameplay Trailer : Dopo gli errori commessi con DMC, Capcom riporta alla luce il brand Devil May Cry con SSStile ed oggi vogliamo condividere con voi la nostra Recensione del quinto capitolo di una delle saghe più amate dai videogiocatori. Devil May Cry 5 Recensione Devil May Cry 5 è il ritorno al futuro di Dante, dove ci ritroviamo a vivere episodi accaduti prima, durante e dopo determinati eventi, nei panni non solo del celebre Demone ammazza ...