Basilicata | Di Maio a gamba tesa | “Qui con la Lega si torna al passato Con loro anche

Basilicata - Di Maio : qui Salvini non è il cambiamento : Da Potenza il vicepremier prende di mira il collega di governo: "Se la Lega s'è presa gli uomini di Pittella (ex governatore Pd), come possiamo considerarla il cambiamento?", dice.

Di Maio in Basilicata per la sfida con Salvini alle regionali 'Autonomia Il M5s è garante della coesione nazionale' : Qui si costruisce il futuro di una regione abbandonata per decenni dallo Stato e dalla politica'. Luigi Di Maio è appena tornato alla periferia di Matera, e a 48 ore dalla calata del collega ...