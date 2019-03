Arriva “Frontiera Selvaggia” | la prima stagione di Apex Legends

eurogamer

(Di martedì 19 marzo 2019) La caccia è aperta. Da oggi gli appassionati dipossono avventurarsi in Frontiera Selvaggia, ladelle quattro Stagioni del gioco che si succederanno nel corso dell'anno. Nei tre mesi dellai videogiocatori potranno accumulare più di cento oggetti unici con cui ampliare la propria esperienza di gioco e conservarli, anche dopo la fine della, per continuare le proprie missioni con tanti contenuti aggiuntivi.Per iniziare la caccia alla miriade di gadget e ricompense nascosti all'interno della1, i videogiocatori potranno acquistare il proprio Pass Battaglia all'interno del negozio del gioco al costo di 950 monete. Ogni livello raggiunto nel corso dellasbloccherà una delle più di cento ricompense Pass Battaglia, oltre alle tre skin leggenda a tema Frontiera Selvaggia che si sbloccheranno al momento dell'acquisto: ad ...

