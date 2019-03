Argento dal sapore speciale per il napoletano Gennaro Pirelli

Sci alpinismo - Mondiali 2019 : Italia d’oro nella staffetta maschile! Quarte le donne - arriva l’Argento dalla staffetta mista giovanile : Chiusura col botto per l’Italia ai Mondiali di sci alpinismo: nell’ultima giornata di gare a Villars arrivano l’oro nella staffetta maschile e l’argento nella staffetta mista giovani. Peccato per la staffetta femminile, che arriva al quarto posto, terminando ai piedi del podio. L’Italia chiude così con otto medaglie a livello senior. Di seguito podi e piazzamenti dell’Italia nelle tre gare di giornata: Ordine ...

Mondiali Sci - Jansrud trionfa in discesa libera. Paris sesto. Svindal chiude la carriera con l'Argento : Al traguardo è un tripudio, il pubblico s'inchina davanti ad un imperatore di questo sport . È il momento di Dominik Paris , ma l'azzurro sbaglia la diagonale a metà tracciato e paga con 74 centesimi ...

Goggia d'Argento ai Mondiali di Aare : beffata dalla Shiffrin per 2 centesimi : Medaglia d'argento per Sofia Goggia nel Super G ai Mondiali di Aare. Ottima prova per l'azzurra da poco rientrata dall'infortunio che, però, è stata beffata da Mikaela...

Sci alpino - la redenzione di Sofia Goggia : dalla frattura del malleolo all’Argento mondiale. Le tappe di un recupero lampo : Sofia Goggia e la sua redenzione: a poco più di tre mesi dall’infortunio, la Campionessa Olimpica di discesa libera ha completato un percorso da vero fenomeno conquistando la medaglia d’argento ai Mondiali. Il 19 ottobre si era fratturata il malleolo, il 5 ottobre sale sul secondo gradino del podio ad Are festeggiando un meraviglioso piazzamento nella gara d’apertura della rassegna iridata. La bergamasca si è subito rialzata ed ...

Sofia Goggia d’Argento in SuperG ai Mondiali di Aare - beffata per 2 centesimi dalla Shiffrin : Straordinaria prova dell’azzurra in una gara corta e che ha mostrato differenze infinitesimali tra le atlete di vertice

