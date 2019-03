Alessandro Nesta | la moglie | i figli e cosa fa adesso

gqitalia

(Di martedì 19 marzo 2019) La spregiudicatezza di Zdeněk Zeman, l’acume tattico di Sven-Göran Eriksson e la saggezza di Carlo Ancelotti nella gestione del gruppo potrebbero fare dil’allenatore del prossimo futuro del calcio. Una possibilità che è qualin più di un augurio per il 43° compleanno di uno tra i più forti difensori centrali di sempre, nato a Roma il 19 marzo 1976.La leggenda della Lazio, del Milan e della Nazionale italiana con cui è stato Campione del Mondo nel 2006, ha avuto la possibilità di assimilare la lezione dei maestri che lo hanno allenato e, oggi, ha iniziato a percorrere la loro strada partendo dalla panchina del Perugia, una tra le squadre della serie B in lotta per tornare nella massima serie del campionato italiano.International Friendly Match Italy v GermanyAlexander HassensteinUna carriera il cui antipasto è stato consumato oltreoceano nel ...

BadManSaks : RT @Cerebrone: - Paolo Maldini, Mark Iuliano, Stefano Fiore, Filipo Inzaghi, Alessandro Nesta, Francesco Toldo - Francesco Totti, Gianluca… - maatinz : RT @africa_milan: Happy Birthday ?? Alessandro Nesta. ???? ?? 326 Milan appearances UEFA Champions League: ???? Scudetto: ???? Supercoppa Italia… - CordeiroRick : RT @africa_milan: Happy Birthday ?? Alessandro Nesta. ???? ?? 326 Milan appearances UEFA Champions League: ???? Scudetto: ???? Supercoppa Italia… -