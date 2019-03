Utrecht Olanda | uomo spara su passeggeri di un tram | diversi feriti

blogo

(Di lunedì 18 marzo 2019), in, questa mattina, lunedì 18 marzo 2019, unhatoria suidi un. La polizia ha subito isolato la piazza in cui stazionano i mezzi fuori dal centro città e sono arrivati anche i poliziotti dell'antiterrorismo. Secondo le prime informazioni che circolano sull'accaduto ci sarebberoGli spari si sono sentiti alle ore 10:45 in Piazza 24 Ottobre, come ha riferito la polizia diA shooting occurred on the #24oktoberplein in #. The incident has been reported at 10.45 hour. Multiple people have been injured. The surrounding area has been cordoned off and we are investigating the matter.— Politie(@Politie) 18 marzo 2019),sudi uné stato pubblicato su Cronacaeattualita.blogosfere.it alle 11:45 di ...

