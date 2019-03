“Negli Usa faccio il dottorato in Italianistica. Qui in classe niente cellulare e nessuno che copia” : “Quando ho visto New York per la prima volta ho capito che quello sarebbe stato il Paese dove avrei voluto vivere”. Ugo Brisolese è un catanese di 32 anni che si sente americano e dopo aver preso la laurea triennale in Lettere classiche a Catania ha deciso di trasferirsi negli Stati Uniti, dove è dottorando in Italianistica all’Università del Wisconsin. “Mi rendo conto che sia strano per un laureato in Lettere classiche amare un Paese ...

Emergenza inondazioni Negli Usa dopo il “ciclone bomba” : un ponte spazzato via in Nebraska - esondazioni - crolli di argini e dighe [FOTO] : 1/16 ...

Toyota - Investimenti da 663 milioni di euro Negli Usa : La Toyota ha stanziato 749 milioni di dollari (circa 663 milioni di euro) su cinque impianti produttivi negli Stati Uniti per localizzare nuove produzioni sia di modelli sia di motori. Le nuove risorse rientrano all'interno del più ampio piano quinquennale di Investimenti annunciato all'inizio del 2017 e ampliato oggi da 10 miliardi a 13 miliardi di dollari.586 posti di lavoro in più. La decisione di localizzare nuovi modelli e motori ...

FCA richiamerà 862.520 auto Negli Stati Uniti a causa del mancato rispetto delle normative sulle emissioni : Mercoledì 13 marzo Fiat Chrysler automobilies (FCA) richiamerà volontariamente 862.520 veicoli negli Stati Uniti, a causa del mancato rispetto delle normative sulle emissioni. Il richiamo è stato annunciato dall’Agenzia per la protezione dell’ ambiente (EPA), in seguito a test sulle emissioni

Peugeot - 3008 - 5008 e 508 potrebbero arrivare Negli Usa : Il gruppo PSA tornerà sul mercato americano dopo averlo abbandonato alla fine degli anni novanta. La decisione, confermata a più riprese, vedrebbe la Peugeot come apripista della nuova strategia a Stelle e Strisce: per il momento non è chiaro quali modelli saranno importati, ma visti i gusti e le necessità dei clienti d'oltreoceano, potrebbe trattarsi di medie e compatte. Ciò significherebbe esportare vetture come la 508 berlina e le Suv 3008 e ...

Disastro aereo Etiopia : Trump ferma i boeing 737 Max 8 e 9 Negli Usa : Donald Trump annuncia la firma di un provvedimento d’emergenza per fermare i boeing 737 MAX 8 e MAX 9 dopo il Disastro avvenuto domenica in Etiopia. Gli Stati Uniti si allineano quindi alle decisioni già adottate da un lungo elenco di paesi. “La sicurezza del popolo americano, di tutte le persone, è la nostra preoccupazione principale”, dice il presidente. “Il disatro dell’Ethiopian Airlines è stato tragico. La FAA ...

Boeing 737 Max 8 - stop anche Negli Usa. Trump : 'Sicurezza del popolo americano è la nostra prima preoccupazione' : All'indomani della decisione di bandire il Boeing 737 Max 8 dai cieli d'Europa e di molti altri Paesi del mondo , è il turno anche di Usa e Canada . Il presidente Donald Trump ha annunciato la firma di un provvedimento d'emergenza per fermare il modello dell'aereo precipitato in Etiopia la scorsa domenica:...

Instagram e Facebook down : i social in tilt Negli Usa e in Europa : Secondo il sito downDetector - che raccoglie le segnalazioni degli utenti sui malfunzionamenti dei social - i maggiori disagi si sono registrati un po' in tutto in mondo, in particolare sulla costa ...

Paura di volare sul 737 MAX : Negli Usa hostess e piloti cominciano a ribellarsi : ROMA - Ora che gli Stati Uniti sono rimasti col cerino in mano, ovvero sono praticamente l'ultimo Paese tra i big dell'aviazione a permettere l'utilizzo dei 737 MAX-8, si susseguono le denunce e le ...

Motocross - Jeffrey Herlings ancora infortunato : tempi di recupero lunghi. Addio al Mondiale e futuro Negli Usa? : Il Mondiale Motocross potrebbe perdere uno dei suoi uomini simbolo. Jeffrey Herlings, infatti, rischia di non partecipare al campionato incominciato una decina di giorni fa in Argentina. Il Campione del Mondo in carica, infatti, non si era presentato in Sudamerica a causa di un infortunio al piede e i recenti test medici hanno evidenziato che i tempi di recupero sono ancora piuttosto lunghi. Come riporta corsedimoto.com, l’olandese ...

L'ad di Ferrovie andrà a breve Negli Usa per chiudere su Alitalia : L'amministratore delegato di Fs Gianfranco Battisti volerà nei prossimi giorni, probabilmente prima del fine settimana, ad Atlanta per incontrare l'a.d. di Delta Ed Bastian: l'obiettivo è dare una stretta per chiudere il piano industriale per Alitalia. Lo si apprende da fonti vicine alla trattativa, secondo le quali è possibile che la data del 31 marzo per la presentazione del piano slitti di qualche settimana: alla luce di ...

Boeing 737 Max - aereo resta idoneo al volo Negli Usa - Sky TG24 - : L'ente per l'aviazione americano: "Continuiamo a esaminare i dati disponibili. Siamo pronti ad agire se dovessero emergere problemi". In mezzo mondo però cieli chiusi al modello del disastro in Etiopia

Boeing 737 Max 8 : Europa sospende tutti i voli/ Negli Usa la Faa prende tempo : L'Europa sospende tutti i voli dei velivoli Boeing 737 Max 8, ma Negli Stati Uniti la Faa prende tempo: "Non ci sono le basi per farlo"

Truffa ammissione ai college Negli Usa : pagate tangenti per l'accesso - Sky TG24 - : La procura di Boston ha incriminato 50 persone. Yale e Stanford tra le università coinvolte. Gli studenti avrebbero avuto accesso attraverso il versamento di mazzette, pur non avendo i requisiti ...