' Ndrangheta in Piemonte | 400 militari in campo per l' operazione Carminus tra

(Di lunedì 18 marzo 2019) Un'antia larga scala tra Torino e Vibo Valentia. Dalle prime luci dell'alba oltre 400sono impegnati in una vastanei confronti di un sodalizio di matrice ndranghetista radicato sul territoriose. Questa è l'", che vede 17 persone indagate per diversi capi d'accusa tra cui associazione di tipo mafiosoI provvedimenti del gip di Torino nascono anni prima. Da un'attività investigativa del Ros dei carabinieri di Torino avviata nel 2015 e continuato dal lavoro della Guardia di finanza nel 2015.Partecipano all'diversi corpi delle forze dell'ordine provenienti dal Comando Provinciale di Torino e dal Servizio Centrale Investigazione Criminalità Organizzata di Roma della Guardia di Finanza, coordinati dalla Direzione Distrettuale Antimafia del capoluogose, e il ROS dei Carabinieri ...

