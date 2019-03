Lorenzo Orsetti, il padre: “Ucciso in battaglia insieme a tutti i suoi compagni” (Di lunedì 18 marzo 2019) Alessandro Orsetti, padre di Lorenzo, ha appreso da un comandante delle YPG le circostanze della morte del figlio: "Sembra che il suo gruppo sia stato accerchiato, era con una unità araba, ma non so cosa significhi esattamente da un punto di vista militare. Li hanno uccisi tutti".



Alessandro Orsetti, padre di Lorenzo, ha appreso da un comandante delle YPG le circostanze della morte del figlio: "Sembra che il suo gruppo sia stato accerchiato, era con una unità araba, ma non so cosa significhi esattamente da un punto di vista militare. Li hanno uccisi tutti".

