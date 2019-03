Juventus | Ronaldo rischia grosso in vista dei quarti di Champions con l’Ajax | la Uefa

Genoa-Juventus 2-0 : senza Ronaldo prima sconfitta per i bianconeri : Dopo l'impresa in Champions arriva la prima sconfitta in campionato per la Juventus contro il Genoa, 2-0,, che aveva già conquistato un punto all'andata allo Stadium. Massimiliano Allegri chiedeva ...

Genoa-Juventus 0-0 La Diretta Formazioni : Allegri senza Ronaldo e con la difesa a 3 : Se la ricordano ancora bene i tifosi rossoblù l'ultima affermazione casalinga sulla Juventus: fine novembre 2016 con doppietta iniziale di Simeone, autorete di Alex Sandro e gol della bandiera ...

Juventus vola in borsa - la Champions è più ricca con Cristiano Ronaldo : Per la Juventus è stata una settimana ricca di grandi emozioni. I bianconeri con la rimonta sull'Atletico hanno staccato il pass per i quarti di finale e la loro avventura in Champions League può proseguire. Oltre alla gioia per aver eliminato la squadra spagnola, la Juve ha avuto benefici anche a livello economico. Infatti, la grande impresa di martedì e la tripletta di Cristiano Ronaldo hanno consentito al titolo in borsa dei bianconeri di ...

Juventus - Allegri : 'Ronaldo ha bisogno di riposo - per lui niente match con il Genoa' : Torino - Cristiano Ronaldo non prenderà parte alla trasferta della Juventus in casa del Genoa, gara valida per la 28esima giornata di Serie A. 'Ronaldo ha bisogno di riposare, poi ha la Nazionale e ...

Ajax-Juventus - Ronaldo bestia nera dei Lancieri : numeri spaventosi di CR7 : Ajax-Juventus – In Champions League, il re incontrastato sembra essere CR7. Il fenomeno portoghese dopo la tripletta all’Atletico, si è confermato ancora una volta come unico e inarrivabile nella competizione europea. Dopo ben 25 gol contro i Colchoneros, arriva alla corte di Ronaldo un’altra delle sue vittime preferite: l’Ajax. Leggi anche: Genoa-Juventus, conferenza stampa Allegri: […] More

Champions League – La Juventus pesca l’Ajax - Bonucci svela : “sfida stimolante! Atletico Madrid? Cristiano Ronaldo alieno” : La Juventus pesca l’Ajax per la sfida dei quarti di Champions League: Bonucci la definisce una sfida stimolante e spera di vivere le stesse emozioni provate nel ritorno contro l’Atletico Madrid Quest’oggi la Juventus ha scoperto quale sarà la squadra da affrontare nei quarti di finale di Champions League. Il sorteggio, che nel primo turno aveva regalato un proibitivo Atletico Madrid, questa mattina è stato più benevolo: i ...

Bonucci : 'Abbiamo scoperto una nuova Juventus - Cristiano Ronaldo è un alieno' : Per la Juventus, quella di oggi, è stata una mattinata intensa, divisa tra il lavoro in campo e i sorteggi di Champions League che si sono tenuti a Nyon. Alla Continassa, Massimiliano Allegri e i suoi ragazzi hanno iniziato a preparare la gara contro il Genoa, mentre Pavel Nedved era in Svizzera per scoprire l'avversaria europea dei bianconeri. La Juve ai quarti di finale di Champions League se la dovrà vedere con l'Ajax. Subito dopo il ...

Juventus - Nedved : “Non temiamo la squalifica di Ronaldo. Sull’Ajax…” : Juventus Nedved – Dopo il sorteggio dei preliminari di Champions che ha visto la Juventus prendere l’Ajax, sono arrivate anche le parole di Pavel Nedved: “Non c’è da essere felici o tristi per chi abbiamo preso, sono sicuro che saranno bellissime partite. L’Ajax ha meritato di poter stare qui facendo fuori il Real Madrid, quindi […] L'articolo Juventus, Nedved: “Non temiamo la squalifica di Ronaldo. ...