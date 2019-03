Juventus | Montero | ' CR7 sembra Pelè | Emre Can fa paura anche a me'

Romero-Juventus - arriva il nuovo Montero : ecco quando vestirà bianconero : ROMERO JUVENTUS- Come detto e ribadito nei mesi scorsi, la Juventus sarebbe ormai pronta a mettere le mani su Christian Romero, difensore argentino attualmente in forza al Genoa. Il club rossoblù ha confermato il forte pressing del club bianconero, ma è chiaro che, ora come ora, non esista ancora un accordo ufficiale. Il giocatore potrebbe […] More