Ischia plastic free | addio monouso Verdi | ' Un esempio da imitare'

Ambiente - a Ischia focus sul mondo sottomarino : dalla plastica all’archeologia marina : “L’Italia, produce ogni anno oltre 4720 miliardi di bottiglie di acqua minerale in PET e ne rilascia oltre 132.000 tonnellate nelle acque costiere, che in termini di CO2 prodotta corrispondono a 472.000 tonnellate emesse per la loro produzione e 925.000 tonnellate emesse per il loro trasporto, per un totale di 1.397.000 tonnellate di CO2 emesse!”. Lo ha dichiarato Roberto Sandulli, zoologo, biologo marino dell’Università Parthenope di Napoli, ...