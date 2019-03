Decretone | testo in Aula dopo l' OK delle commissioni

Decretone - commissioni danno via libera. Sì a pensione di cittadinanza e riscatto laurea per over 45. Lunedì il testo in aula : Lunedì arriverà in aula il “Decretone“, il testo che contiene tra le altre cose il reddito di cittadinanza e gli interventi sulla previdenza con Quota 100. E con alcune significative novità dopo che, la notte tra venerdì e sabato, le commissioni Lavoro e Affari sociali della Camera hanno dato mandato al relatore di portarlo in aula per un voto che sarà quasi certamente con la fiducia. Rispetto al testo arrivato dal Senato è stato ...

Decretone : Camera - testo in Aula il 18/3 : ANSA, - ROMA, 27 FEB - L'Aula della Camera inizierà la discussione generale sul Decretone il prossimo 18 marzo. Lo ha deciso la conferenza dei capigruppo di Montecitorio. 27 febbraio 2019 Diventa fan ...

Decretone incassa il sì al Senato. Testo passa alla Camera : Via libera del Senato al Decretone su reddito e pensioni con 149 sì, 110 no e 4 astenuti. Il provvedimento passa ora al vaglio della Camera. Continua dunque la maratona sugli emendamenti, oltre 700 ...

Decretone - ok stop pensione a condannati per mafia e latitanti : risorse alle vittime. Oggi il voto al Senato sul testo : Primo passo verso l’approvazione definitiva del Decretone. Il provvedimento del governo che istituisce reddito di cittadinanza e quota 100, le due misure fondamentali per gli alleati Lega-M5s, sarà votato in giornata a Palazzo Madama. I lavori si sono aperti alle 9.30 con le prime dichiarazioni di voto. Poi passerà a Montecitorio. Il governo ha scelto di non mettere la fiducia e quindi sono stati esaminati i singoli emendamenti. Intanto ...

Decretone - Di Maio : “Prima erogazione reddito il 27 aprile. Prossima settimana al via il sito internet”. Il testo ora al Senato : Dopo la firma del presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, da oggi, 29 gennaio, il Decretone che introduce reddito di cittadinanza e quota 100 per la pensione entra in vigore. Il testo è stato formalmente trasmesso al Senato: ora sarà compito dei parlamentari di Palazzo Madama mettersi al lavoro, perché dovrà essere convertito in legge entro metà marzo. Intanto lunedì sera, ospite di Quarta ...

Il Presidente Mattarella ha firmato il Decretone : il testo verrà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - : Quota 100 e Reddito di cittadinanza, il Presidente Mattarella ha firmato il Decretone e le 2 misure bandiera del governo gialloverde passeranno ora al vaglio del Parlamento

