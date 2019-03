Biglietti Festa del Papà 2019 | cartoline auguri | ecco le più divertenti

termometropolitico

(Di lunedì 18 marzo 2019)delle piùdelLadelsaràmartedì 19 marzo. C’è dunque ancora un po’ di tempo per pensare aaugurali da fare al proprio. Di messaggi dice ne sono die creativi e in giro per la rete è possibile trovare diversi suggerimenti utili. Quello che vogliamo proporvi noi prende due direzioni diverse. Un consiglio sul formato cartaceo e un altro digitale. Naturalmente è preferibile il primo, ma se si vuole inviare anche un messaggio su WhatsApp al propriopuò essere utile avere anche qualche idea di cartolina digitale.del: la cartolina diPartiamo dunque dall’aspetto più creativo. Un bel biglietto diper ladelfatto “a mano” e creato quindi artigianalmente. Ideale per i più ...

piapala7 : RT @RafRiefoli: Milano save the date: il 13 maggio al Mediolanum Forum, arriva la grande festa del #RafTozziTour! ?????????? ?? - staiconmeraf : RT @RafRiefoli: Milano save the date: il 13 maggio al Mediolanum Forum, arriva la grande festa del #RafTozziTour! ?????????? ?? - sabfed : RT @RafRiefoli: Milano save the date: il 13 maggio al Mediolanum Forum, arriva la grande festa del #RafTozziTour! ?????????? ?? -