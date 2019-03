Beat Saber sarà tra i contenuti di lancio di Oculus Quest

eurogamer

(Di lunedì 18 marzo 2019)è lieta di annunciare che, uno dei giochi più amati dai fan, si unisce alla linea diper ildiPer celebrareo attesissimo annuncio,ha intervistato Michaela Dvorak facendo un profondo tuffo nel titolo che The Verge ha definito "uno dei giochi di realtà virtuale più popolari e apprezzati dalla critica"."Giocare asupermette di fare letteralmente qualsiasi mossa si voglia", spiega Michaela Dvorak, Responsabile Marketing diGames. "La sensazione di non dover fare attenzione ai cavi non ha prezzo. Sono un grande fan di Rift, masuè un livello di esperienza completamente nuovo! La grafica è assolutamente stupefacente, il gameplay è fluido e raffinato, e il tracking è semplicemente fantastico. Guardare l'evoluzione del gioco sua piattaforma è stato molto eccitante".Leggi ...

