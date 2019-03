Anche il Regno Unito vuole un reddito di cittadinanza

L'ambasciatore in Regno Unito Raffaele Trombetta all'Huffpost : 'Anche dalla Brexit tante occasioni per l'Italia' - di U. De Giovannangeli - : ... la presenza di circa 700 mila italiani, una collaborazione in campo scientifico e accademico molto avanzata, l'interesse condiviso in alcune aree geografiche del mondo, l'impegno nella lotta contro ...

L'ambasciatore in Regno Unito Raffaele Trombetta all'Huffpost : "Anche dalla Brexit tante occasioni per l'Italia" : La "via dolorosa" di Theresa May sul cammino della Brexit. Gli interessi italiani e le possibili alternative. Temi cruciali anche in vista delle elezioni europee di maggio. HuffPost ha intervistato L'ambasciatore italiano nel Regno Unito, Raffaele Trombetta.Dal suo osservatorio privilegiato, come vede il complicato momento politico che vive il Regno Unito?Il Paese è chiaramente ancora diviso dopo il referendum e le divisioni attraversano ...

Brexit - il Regno Unito ha rifiutato Anche il “no deal” : Alcune persone seguono l’esito del voto in diretta televisiva (foto: Jack Taylor/Getty Images) I britannici non vogliono l’accordo negoziato con l’Unione europea e non vogliono nemmeno uscire senza un’intesa con Bruxelles. Nella serata di mercoledì 13 marzo la Camera dei Comuni ha respinto un emendamento che apriva alla possibilità di un no deal, cioè il divorzio disordinato e senza accordo del Regno Unito, con un margine ...

Gli studenti del programma Erasmus+ nel Regno Unito saranno garantiti Anche in caso di “no deal” : Il Parlamento Europeo ha approvato delle misure d'emergenza per finanziare tutti i progetti iniziati prima del 29 marzo

Disastro aereo Ethiopian - Anche il Regno Unito blocca i Boeing 737 Max : L'annuncio della decisoone britannica è arrivato dalla Civil Aviation Authority (CAA) britannica, al a dire l'ente inglese sulla sicurezza dei voli, ricordando che lo stesso hanno già' fatto le autorità' di altri Paesi come Australia, Singapore, Cina, Indonesia e Malaysia. Lo stop in attesa che vengano verificate tutte le misure di sicurezza del velivolo incriminato.Continua a leggere

Nel Regno Unito Anche tre parlamentari Conservatrici hanno lasciato il proprio partito per unirsi al nuovo gruppo indipendente : Mercoledì mattina tre parlamentari del partito Conservatore britannico hanno annunciato di avere lasciato il proprio partito: si uniranno al gruppo parlamentare indipendente istituito lunedì da sette – otto da stamattina – parlamentari che facevano parte del partito Laburista. La scissione

