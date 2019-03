Salone auto Ginevra | chiuso con calo visitatori

Salone dell'auto di Ginevra 2019 : da Peugeot novità anche per la mobilità ibrida ed elettrica : Nel medesimo evento, la casa automobilistica francese Peugeot ha portato anche il concept della versione ibrida della sua berlina 508 , intitolandolo 508 Peugeot Sport Enginereed , con annesse ...

Supercar - ecco quali sono le auto più potenti del Salone di Ginevra 2019 [FOTO] : ecco la carrellata di esotiche Supercar e hypercar presenti a Ginevra capaci di vantare potenze che pos sono sfiorare i 2.000 CV Il Salone di Ginevra 2019 sta impressionando pubblico e addetti ai lavori per la carrellata di Supercar e hypercar esotiche capaci di vantare potenze esagerate e quasi incredibili. Ginetta Akula Ginetta, piccola Factory inglese specializzata in Supercar artigianali, ha svelato a Ginevra la Akula, coupé pesante ...

Tra elettrico e digitale : le auto più tech del Salone di Ginevra 2019 : Fiat CentoventiAston Martin LagondaHonda ENissan ImqPal-V Flying CarSeat MinimòPeugeot E-LengKia ImagineAlfa Romeo TonaleE.Go LuxGinevra – Negli archivi storici del Salone Internazionale dell’auto di Ginevra il 2019 sarà probabilmente ricordato come l’anno dei veicoli elettrici. Pare infatti essere ufficialmente terminato il tempo dei tentennamenti e dei freni a mano tirati, in attesa di un qualche segnale concreto in arrivo ...