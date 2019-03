Per vincere il derby Milan Inter serve una gran botta di karma

"Siamo ancora qui - Per vincere - ". Piero Capizzi apre la campagna elettorale : Anche con coraggio, perché per una donna avere un approccio al mondo politico non è semplice. Ci sono insegnanti che si stanno prestando alla politica, che investono in un percorso". "Siamo qui per ...

F1 - Wolff non si fida della Ferrari : “nonostante le ottime qualifiche - non so se siamo abbastanza veloci Per vincere” : Il team principal della Mercedes si gode la prima fila ottenuta nelle qualifiche del Gp d’Australia, ma continua a non fidarsi delle Ferrari Giornata trionfale per la Mercedes a Melbourne, Hamilton e Bottas dominano le qualifiche del Gp d’Australia e si prendono l’intera prima fila con il britannico davanti al finlandese. photo4/Lapresse Una prestazione monstre, che lascia di stucco la Ferrari costretta a rincorrere con ...

Volley - SuPerLega 2019 : 25^ giornata - Modena-Trento il big match. Perugia può vincere la regular season : Nel weekend si disputerà la 25^ giornata della SuperLega, il massimo campionato italiano di Volley maschile. Il penultimo turno della regular season si preannuncia particolarmente avvincente e appassionante anche perché potrebbe risultare determinante per definire la classifica generale e il tabellone dei playoff. Riflettori puntati in particolar modo sul big match tra Modena e Trento: i Canarini cercano il colpaccio dopo due mesi ...

Sì - Greta deve vincere il Nobel Per la Pace : Il re è nudo! Ricordate la fiaba? Solo un bimbo ebbe il coraggio di dirlo di fronte al potente e vanitoso sovrano che credeva di aver indossato l’abito più sottile e impalpabile del mondo…ed, invece, non indossava nulla. Oggi siamo tutti nudi, inchiodati alla terra dallo sguardo puro di una ragazzina, i suoi occhi sono due laghetti ghiacciati, sono uno schizzo di acqua gelida. Lei si chiama Greta Thunberg, ha quindici anni, è svedese, ed è ...

Teatime Takedown è la nuova campagna promossa da un suPermarket inglese - volta a convincere i ragazzi con dipendenza da videogiochi a cenare a tavola con i genitori : La catena di discount inglese Aldi ha dato il via ad una nuova campagna per salvare i giovani dai videogiochi online. Per capire meglio di cosa si tratta, tenete conto che parliamo di una sorta di rinascita dell'iniziativa Bully Hunters, che non ha riscontrato molto successo.Come riporta Dexerto, il genitore interessato dovrà iscrivere il figlio "problematico" al programma Teatime Takedown, in seguito bisognerà attendere che subisca una cocente ...

Juventus - la formula Per vincere la Champions League : perché il trionfo è possibile : Non viene in mente, in questo momento, chi sia stata la "beautiful mind" che, probabilmente messo all' angolo dalla vita, per farsi coraggio venne fuori con la fatidica frasetta: «Ogni crisi rappresenta un' opportunità». Com' è, come non è, alla fine ha ragione, e se ne è accorto per ultimo proprio

Tirreno-Adriatico 2019 - Julian Alaphilippe : “Ho dato tutto Per vincere”. Adam Yates : “Faremo del nostro meglio Per tenere la maglia” : Pronostici rispettati nella seconda tappa della Tirreno-Adriatico 2019. Sul traguardo di Pomarance è arrivata la vittoria di Julian Alaphilippe, che supportato da un grande condizione, ha saputo imporsi in volata sull’arrivo in salita. Adam Yates, che insieme ai compagni della Mitchelton-Scott aveva vinto la cronometro a squadre di ieri, è balzato invece al comando della classifica generale con un quinto posto. Andiamo quindi a scoprire le ...

Cambiasso attacca : 'Juve come l'Inter del Triplete? Noi non abbiamo dovuto prendere Ronaldo Per vincere...' : Intervenuto negli studi di Sky Sport l'ex centrocampista dell'Inter , Esteban Cambiasso ha lanciato una frecciatina alla Juventus dopo la vittoria contro l'Atletico Madrid che la candida a favorita per la vittoria finale. PARAGONE -...

Guardiola : 'La Juventus ha preso Cristiano Ronaldo Per vincere in Europa' : Domani a Nyon ci saranno i sorteggi di Champions League e la Juventus saprà chi è la sua avversaria nei quarti di finale. Le squadre che oltre ai bianconeri hanno staccato il pass europeo sono Tottenham, Porto, Ajax, Manchester City, Barcellona, Liverpool e Manchester United. Dunque sicuramente ci saranno sfide molto emozionanti che promettono spettacolo. Pep Guardiola, allenatore del City, si è espresso in merito alle prossime partite e ...

SuPerbike - GP Thailandia 2019 : Jonathan Rea vuole tornare a vincere - Alvaro Bautista a caccia di conferme dopo il tris australiano : Il Mondiale Superbike 2019 è finalmente cominciato tre settimane fa a Phillip Island (Australia) con il dominio assoluto del rookie spagnolo Alvaro Bautista, mentre nel prossimo weekend andrà in scena il Gran Premio della Thailandia, secondo round stagionale per il campionato dedicato alle moto derivate di serie. La lotta per il titolo iridato si è subito infiammata in Australia ed ora l’attesa per il secondo capitolo della sfida tra ...

Secondo il fondatore di Epic Games - i maggiori ricavi per gli sviluppatori sono la chiave Per vincere la guerra dei negozi digitali : Il fondatore di Epic Games Tim Sweeney ha recentemente dichiarato che per vincere la guerra dei negozi digitali bisogna spingere verso gli sviluppatori piuttosto che verso i consumatori.Come riporta PC Games Insider, questo non vuol dire che investire nella community non sia importante, tuttavia Sweeney afferma che investire in un marginale miglioramento dell'esperienza per l'utente non consentirà di spodestare i negozi più affermati:"Non c'è ...

Ancelotti avverte il Salisburgo : «Niente calcoli - qui Per vincere» : Inviato a Salisburgo «Dobbiamo avere il nostro atteggiamento di sempre e provare ad imporre il nostro gioco perché siamo più bravi in questo che nel controllo della partita....

Vettel : 'L'atmosfera in Ferrari è fantastica - i segnali sono buoni Per vincere il Mondiale' : Dopotutto qui guidano i piloti più forti del mondo . L'obiettivo è fare meglio rispetto allo scorso anno, quando abbiamo avuto delle difficoltà. Ora l'atmosfera della squadra è fantastica ". Video - ...

F1 - Sebastian Vettel : “L’atmosfera in Ferrari è fantastica - i segnali sono buoni Per vincere il Mondiale” : Il countdown sta per scadere e l’inizio del Mondiale 2019 di Formula Uno è ormai prossimo. Sul circuito cittadino dell’Albert Park, a Melbourne (Australia), vi saranno i primi punti iridati in palio e capiremo sicuramente qualcosa in più di quanto si è potuto apprezzare nei test collettivi di Barcellona (Spagna). Si preannuncia una stagione importante, quasi decisiva per il tedesco della Ferrari Sebastian Vettel. Il quattro volte ...