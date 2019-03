Papà in marcia per i diritti dei figli

Dopo Berlino, Praga e tutte le capitali europee oggi si troveranno a migliaia a Roma, in Piazza Madonna di Loreto i padri da tutta Italia per il Daddy's Pride, la XXIdeiseparati. Organizzata da Giorgio Ceccarelli, con la partecipazione di centinaia di associazioni di padri separati,laha l'obiettivo di sensibilizzare il legislatore al rispetto deidei padri e dei.In particolare l'attuazione di una reale bi-genitorialità,del Protocollo Brughiero e l'istituzione della Festa Nazionale dei.(Di domenica 17 marzo 2019)

