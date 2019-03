Governo | Salvini | Anch' io coglione Con Berlusconi è guerra totale

Governo bocciato da 6 italiani su 10 : dai sondaggi chiaro avviso a Salvini e Di Maio : Consensi a picco, pensano Toninelli e Grillo. La rilevazione curata da Nando Pagnoncelli (Ipsos) per il Corriere della Sera...

Governo - la previsione di Renzi : “Non arriverà a seconda legge Bilancio. Avremo bipolarismo Zingaretti-Salvini” : “Governo M5s-Lega? Ha fatto delle misure suicide che porteranno l’Italia a doversi indebitare per 50 miliardi di euro. Quindi, la mia previsione, anche se non sono il mago Otelma, è che questo Governo non arriverà alla seconda legge di Bilancio“. Parola del senatore Pd, Matteo Renzi, ospite di Otto e Mezzo (La7). L’ex presidente del Consiglio prevede anche una spaccatura interna ai 5 Stelle e loro inevitabile crollo: ...

Sondaggi - ora è un Governo verde-giallo : la Lega ha tra 7 e i 13 punti di vantaggio sul M5s. Conte è l’unico anti-Salvini : Non è più un governo giallo-verde ma ormai saldamente un governo verde-giallo. Lo dicono tre Sondaggi diversi accreditando alla Lega un vantaggio che va da un minimo di sette a un massimo di ben tredici punti percentuali rispetto al Movimento 5 stelle. Secondo l’istituto Demos per Repubblica, il Carroccio avrebbe raddoppiato il consenso rispetto alle politiche del 4 marzo raggiungendo il 34,4%, con il M5s al 23,2%. Secondo Index Research ...

Governo ultime notizie : F35 - Salvini “ravvedimento o rallentamento un danno” : Governo ultime notizie: F35, Salvini “ravvedimento o rallentamento un danno”. Dopo l’affaire Tav un nuovo argomento rischia di compromettere l’equilibrio della maggioranza gialloverde. Le ultime notizie dal Governo parlano di un possibile nuovo scontro tra i due azionisti dell’esecutivo. Ancora una volta ad essere messo in discussione sarebbe uno dei cavalli di battaglia storici del M5S: l’acquisto degli ...

I caccia F-35 agitano il Governo - Conte si schiera contro Salvini : A questo punto c’è l’ufficialità di palazzo Chigi, che ha diramato un comunicato al termine di un vertice tra il premier Giuseppe Conte e il ministro della Difesa, Elisabetta Trenta: il conto degli F35 ordinati l’anno scorso si paga, ma per il resto si vedrà. ...

I caccia F-35 agitano il Governo - Conte si schiera contro Salvini : Ritengo un danno per l'economia italiana ogni ipotesi di rallentamento e ravvedimento'. E invece il comunicato di palazzo Chigi suona da requiem per l'F35. Non è un caso, allora, se l'ambasciatore ...

Matteo Salvini - bomba di Dagospia : "Su cosa cadrà il Governo". Un piano perfetto - ma poi... : La bomba la sgancia Dagospia in uno dei consueti flash, per l'occasione ribattezzato "bomba flash". Si parla del governo. O meglio, della ipotetica fine del governo gialloverde. Secondo quanto riporta Dago, la maggioranza potrebbe rischiare sui dossier de "la via della seta" e del 5G, ovvero gli acc

F-35 - il Governo si spacca. Trenta frena - Salvini : "Stop è un danno" : Il governo giallo-verde si spacca ancora. E questa volta la pietra dello scandalo è rappresentata dagli F-35. Il governo composto da Lega e Movimento Cinque Stelle non ha mai fatto mistero di avere forti perplessità sul programma dei caccia multiruolo della Lockheed Martin. L'esecutivo guidato da Giuseppe Conte ha deciso di pagare i 389 milioni di euro di debito contratto per l'acquisto degli F-35. Un debito su cui anche gli Stati Uniti hanno ...

Sugli F35 Governo ancora diviso. Conte e Trenta prendono una pausa - Salvini reagisce 'Un danno' : Ritengo un danno per l'economia italiana ogni ipotesi di rallentamento e ravvedimento' dell'acquisto degli aerei, ha detto il leader della Lega. Ma è noto che un bel pezzo del Movimento Cinque stelle,...

Scontro nel Governo sugli F35. Salvini : "Un danno il ravvedimento" : "Quando do una parola vado fino in fondo. Sarebbe un danno per l'economia italiana ogni ipotesi di rallentamento o ravvedimento del programma per l'acquisto degli F35". A dirlo è il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, all'indomani della decisione del governo italiano di saldare il debito di 389 milioni di euro di fatture riguardati gli aerei ordinati dal precedente governo alla Lockeed Martin."Se non lo facciamo noi, lo faranno i tedeschi o i ...

L'incertezza al Governo ora fa tremare Salvini : Stati confusionali di governo. Nel Transatlantico di Montecitorio il sottosegretario agli Esteri leghista, Guglielmo Picchi, racconta un aneddoto sull'approssimazione che regna nel primo esecutivo Conte. "Ho letto quasi per caso il memorandum con la Cina sulla Nuova via della seta - spiega - e ho trovato tre parole che mi hanno impressionato: interoperabilità, energia, telecomunicazioni. Dico subito che la vicenda di questi rapporti privilegiati ...

Il Governo disciplinerà le attività delle moschee - così Salvini - : Roma, 13 mar., askanews, - 'Nostro obiettivo è di arrivare a specifiche iniziative anche sul piano normativo su cui sto personalmente lavorando, aperto al contributo di questo parlamento, per ...

Tensioni nella maggioranza - ma Salvini rassicura : 'Governo per 5 anni' : Il ministro dell'Interno escludere che sia in atto una resa dei conti tra Lega e M5s: 'Abbiamo lavorato bene nove mesi e continueremo a farlo', poi torna a chiedere una rapida approvazione del decreto ...

Salvini : "Governo a tempo?Sarete delusi" : 12.39 Resa dei conti? "Noi andiamo d'amore e d'accordo". Così il vicepremier Matteo Salvini a margine della presentazione delle celebrazioni del Cinquecentenario dalla morte di Leonardo.Quelli che pensano che il governo andrà a casa dopo europee "rimarranno delusi",aggiunge. Poi, rispondendo a una domanda dei cronisti sul memorandum d'intesa con la Cina:"Se si aiutano le imprese italiane a fare business e a esportare io sono contento. ...