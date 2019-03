Gilet gialli | il giorno dopo la devastazione | bufera su Macron

Gilet gialli - giornalaio Champs-Elysees : “Ho perso tutto - hanno dato fuoco alla mia edicola e io sono scampato per miracolo” : “sono disoccupato, ho perso tutto“: così José Russo, giornalaio sugli Champs-Elysees, a Parigi che ha visto la sua edicola, una delle più note della città, data alla fiamme e ridotta in cenere durante la manifestazione dei Gilet gialli ieri. “Ho avuto anche fortuna – dice – potevo essere dentro, me ne ero appena andato. Mi capita spesso di rimanere all’interno per fare i conti e loro non se ne sarebbero ...

Gilet gialli - guerriglia a Parigi. M5s : 'Che errore averli corteggiati' : Nel giorno in cui a Parigi esplode la guerriglia dei Gilet gialli, il Movimento resta in trincea nel tentativo di nascondere il profondo imbarazzo per quella che sarebbe potuta diventare una liaison a ...

Parigi - Gilet gialli devastano il centro Negozi e polizia sotto i colpi dei black bloc : Tornano in azione i gilet gialli, la protesta degenera per l’azione dei black bloc. E Parigi finisce sotto scacco. Nel 18esimo sabato di manifestazioni contro le politiche del governo Macron si registrano contri sin dalla mattina… L'articolo Parigi, gilet gialli devastano il centro Negozi e polizia sotto i colpi dei black bloc proviene da Essere-Informati.it.

Il presidente francese Emmanuel Macron sarebbe pronto a prendere decisioni forti: "Quel che è avvenuto sugli Champs Elysees...

Ultime notizie di oggi, ultim'ora: tornano le violenze dei Gilet Gialli; Giallo sulla morte di Imane Fadil; tenta di investire le figlia, 17 marzo 2019,.

Parigi - altro sabato di violente proteste dei Gilet gialli : negozi saccheggiati e scontri con la polizia - FOTO : ...

I Gilet gialli sono una cosa complessa : Il dibattito in Francia è molto più articolato e profondo delle analisi semplicistiche che sono circolate fuori

Le violenze dei Gilet gialli condannate anche dal M5s (finito sotto attacco) : Ancora un sabato di scontri a Parigi dove i gilet gialli sono tornati sugli Champs Elysee per protestare contro il governo e il presidente della Repubblica francese, Emmanuele Macron. Incassata la retromarcia del governo sulla tassa dei carburanti, il movimento ha perso la sua ala 'moderata'. La più corposa se si pensa che è passato da 280 mila persone circa in piazza ad appena 28 mila, la scorsa settimana. In strada, dunque, le frange ...

Gilet gialli - guerriglia a Parigi : un palazzo in fiamme | Scontri con la polizia | Video : Diversi manifestanti hanno saccheggiato alcuni negozi sugli Champs-Elysees, tra cui il celebre ristorante di lusso Fouquet's, completamente devastato all'interno

Macron : Gilet gialli - stop a violenze : 1.37 Bisogna prendere delle decisioni chia re affinché tutto questo non si ripeta": lo ha detto il presidente francese Emmanuel Macron durante la riunione della cellula di crisi al ministero dell'Interno, citato da Bfm.tv. "Quel che è avvenuto sugli Champs Elysees - ha aggiunto - non si chiama manifestazione. Tutti coloro che erano là sono complici di quanto è accaduto

Parigi - i Gilet gialli saccheggiano gioielleria Bulgari di Champs Elysees : Fiamme sugli Champs Elysees, idranti che sparano, negozi saccheggiati, in ultimo addirittura un palazzo dato alle fiamme. Cronaca di un ordinario sabato di manifestazione degli gilet gialli a Parigi. La capitale francese vive un weekend particolarmente difficile, a causa di ben quattro cortei che la attraversano...

