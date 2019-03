Dying Light 2 è il primo gioco del suo genere

eurogamer

(Di domenica 17 marzo 2019) Fin da quando è stato rivelato per la prima volta all'E3,2 di Techland si è sempre mostrato molto ambizioso.Come riporta Comicbook, è chiaro il tentativo di Techland di realizzare un nuovo punt odi riferimento per lo storytelling open-world. Non stupisce dunque come il produttore di2, Kornel Jaskula, parli del titolo come deldel suo, distinzione piuttosto audace in un panorama affollato come quello odierno."Pensiamo che2 sia ildel suo. Sarà un titolo in cui le tue scelte avranno conseguenze autentiche, da come come il mondo appare, a come si gioca, a come gli vi verificano in tutta la storia. E' un titolo open-world in cui dovresti trattare la narrazione come una meccanica di".Leggi altro...

