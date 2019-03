Atalanta-Chievo 1-1 Ilicic replica a Meggiorini | ma è frenata europea dei nerazzurri

Atalanta frena - 1-1 con il Chievo a Bergamo. La Lazio travolge il Parma : Atalanta-Chievo - Passo falso dell’Atalanta che si fa fermare in casa da un combattivo Chievo sull’1-1. Ci ha messo del suo anche la sfortuna, viste le tante palle gol create ma va detto che non è stata la solita Atalanta brillante di gran parte della stagione, così come va detto che il Chievo ha s

Serie A - la Lazio asfalta il Parma - ok l'Empoli. 1-1 tra Atalanta e Chievo : Dopo gli anticipi che hanno visto le vittorie di Cagliari , Spal, Sampdoria e Bologna, la 28esima giornata di Serie A è proseguita con la sfida dell'ora di pranzo tra il Genoa di Cesare Prandelli e la ...

Poker della Lazio al Parma - Atalanta solo pari col Chievo : La cronaca. Orobici attivi, ci pensa Sorrentino su Hateboer al 16' e Zapata al 27'. Nel mezzo, gol clivense annullato a Giaccherini per chiaro fuorigioco. A passare a sorpresa è il Chievo con ...

Poker Lazio - Chievo frena Atalanta : Lazio devastante, l'Atalanta invece viene fermata dal fanalino di coda Chievo. Va all'Empoli il duello salvezza contro il Frosinone

Serie A – La Lazio rifila il poker al Parma - vittoria casalinga per l’Empoli : tra Atalanta e Chievo finisce in pareggio : Lazio a valanga contro il Parma, Atalanta-Chievo finisce in pareggio e successo casalingo per l’Empoli: i risultati di Serie A di questa domenica pomeriggio Tre sono stati i match di campionato scesi in campo in questo pomeriggio domenicale. Dopo la clamorosa sconfitta della Juventus per mano del Genoa, un altro risultato per altri motivi clamoroso si è profilato sui campi della Serie A. La Lazio ha infatti battuto con ben 4 gol ...

Serie A : Atalanta-Chievo 1-1 - Ilicic risponde a Meggiorini : Arbitro : Irrati Marcatori: 32' Meggiorini, C,, 10 st Ilicic, A, Ammoniti: De Roon, A,, Meggiorini, Dioussé, Hetemaj, Cesar, Andreolli, Depaoli, Giaccherini, C, LA CRONACA DEL MATCH

Pagelle Atalanta-Chievo 1-1 : voti - tabellino e highlights del match – VIDEO : Pagelle ATALANTA CHIEVO 1-1 – Stop interno inaspettato per l’Atalanta che, reduce da un gran periodo di forma e risultati, è costretta a fermarsi in casa contro il fanalino di coda Chievo Verona e a rallentare la propria corsa all’Europa. Partita tosta dei clivensi che arrivano a Bergamo con la consapevolezza di non aver nulla […] L'articolo Pagelle Atalanta-Chievo 1-1: voti, tabellino e highlights del match – VIDEO ...

Atalanta-Chievo 1-1 - le pagelle di CalcioWeb : ottimo Meggiorini - tra gli orobici si salva Ilicic [FOTO] : 1/15 Mauro Locatelli/Laresse ...

Atalanta-Chievo 1-1 : Ilicic risponde a Meggiorini : Nella giornata degli stop alle rincorse all'Europa rallenta anche l'Atalanta, fermata sul pareggio da un Chievo che continua ad onorare la sua stagione malgrado una situazione di classifica ormai ...

Highlights Atalanta-Chievo 1-1 : video - gol e sintesi. Botta e risposta tra Meggiorini ed Ilicic : Pari e patta tra Atalanta e Chievo nella 28ma giornata della Serie A di calcio. Finisce 1-1: vantaggio ospite di Meggiorini, impatta Ilicic. Highlights Atalanta-Chievo 1-1 IL VANTAGGIO DI Meggiorini #Atalanta 0:1 #Chievo | #SerieA | Day 28 | #Meggiorini 32'#AtalantaChievo https://t.co/Hk8xddjP2I — videoGoals HD (@videoGoalsHD) March 17, 2019 IL PAREGGIO DI Ilicic #Atalanta 1:1 #Chievo | #SerieA | Day 28 | #Ilicic ...

Atalanta-Chievo : 1-1 cronaca e partita in diretta live : Atalanta-Chievo, 28ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Atalanta-Chievo : 0-1 cronaca e partita in diretta live : Atalanta-Chievo, 28ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Atalanta-Chievo : Gol annullato per fuorigioco : 26': Zapata pericoloso, palla respinta da Sorrentino. Calcio d'angolo per l'Atalanta 22': brivido in campo, Gomez tira davanti alla porta del Chievo, fuori di poco 21': gol annullato al Chievo per ...

Atalanta-Chievo - le formazioni ufficiali : Atalanta-Chievo, formazioni ufficiali – Tre le sfide delle 15 in questa 28^ giornata di Serie A: tra queste il match tra Atalanta e Chievo, con i bergamaschi che hanno un’ottima chance di superare il Torino e agganciare la Roma al quinto posto. I due tecnici hanno sciolto le ultime riserve in merito agli undici da schierare, ecco le formazioni ufficiali. ATALANTA: Gollini, Mancini, Djimsiti, Masiello; Hateboer, De Roon, Freuler, ...