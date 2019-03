Zidane parte bene | il Real Madrid supera il Celta 2-0

Da Zidane a Ranieri (e poi Conte e Mou) : nel calcio si parte per vedersi ritornare : Gli allenatori più amatiGli allenatori più amatiGli allenatori più amatiGli allenatori più amatiGli allenatori più amatiGli allenatori più amatiGli allenatori più amatiGli allenatori più amatiGli allenatori più amatiGli allenatori più amatiGli allenatori più amatiGli allenatori più amatiGli allenatori più amatiGli allenatori più amatiGli allenatori più amatiGli allenatori più amatiGli allenatori più amatiGli allenatori più amatiGli allenatori ...

Juventus : possibile partenza di Dybala e Allegri - Zidane sarebbe in pole per la panchina : La sconfitta subita in Champions League contro l'Atletico Madrid potrebbe portare delle pesanti conseguenze in casa Juventus. I Colchoneros si sono imposti 2-0 al Wanda Metropolitano nella gara di andata e ora la rimonta bianconera sembra quasi un'impresa, soprattutto contro una squadra come quella guidata da Diego Pablo Simeone, maestra nel chiudersi in difesa per poi ripartire. In caso di eliminazione, sembra molto probabile l'addio del ...

Juventus : se parte Allegri ipotesi Zidane - Klopp e il Cholo : C' è poco da stare Allegri. Potrebbe sembrare una battuta ma in casa Juve il clima è teso. A fine stagione le strade di Max Allegri e della Juve potrebbero dividersi. Anche con le poche possibilità di vincere la Champions. E' presto per dirlo ma bisogna considerare il fatto che la Juventus non può ancora aspettare un'altra stagione per puntare al massimo alloro continentale e come ci ha abituato in questi anni, la dirigenza è già al lavoro per ...