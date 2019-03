Spoiler Che Dio ci aiuti 5 | decima puntata | Pietro coinvolto nel rapimento di Mattia

Blastingnews

(Di sabato 16 marzo 2019) Giovedì 21 marzo volge al termine la quinta stagione della serie televisiva 'Che Dio ci'. Il nono appuntamento, trasmesso in televisione il 14 marzo, ha regalato diversi colpi di scena ai telespettatori che hanno seguito con attenzione la. Suor Angela ha palesato l'intenzione di lasciare il convento, mentre l'ex fidanzata di Nico non si è presentata all'appuntamento. Le anticipazioni del primo episodio dell'ultimadi Che Dio ci5, in onda su Rai 1 il 21 marzo alle ore 21:25, dal titolo "Addio", svelano che al convento vi saranno diversi e inaspettati colpi di scena. Suor Angela farà una scelta sorprendente, che potrebbe provocare la reazione dei conoscenti della donna. Suor Angela deciderà infatti di portare via il piccolo, in quanto crede che si tratti dell'unica soluzione per proteggere il bambino. La suora riuscirà a non lasciare alcun tipo di ...

chetempochefa : ?? Spoiler ?? Domenica a #CheTempoCheFa sarà con noi @ARISA_OFFICIAL, che ci farà una bellissima sorpresa musicale.… - myubari : una cosa che la gente deve capire è che chi non ha letto il manga non può cogliere gli spoiler nelle opening/ending… - selishardliquor : RT @artxluke: ma iniziare a litigare perché le persone vogliono parlare di quello che hanno visto non ha proprio senso, anche perché sapete… -