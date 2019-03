Sciatore ucciso da una valanga sulle Alpi | il caldo aumenta i rischi | ma a breve tornerà

meteoweb.eu

(Di sabato 16 marzo 2019) Ilanomalo che sta investendo il nord Italia in questi giorni ha portato ad un aumento del pericolo di valanghe lungo tutto l’arcono. Nella zona di Maso Corto, in Val Senales, in provincia di Bolzano, proprio unaha causato la morte di uno32enne. L’uomo stava sciando fuori pista con un amico che è stato solo sfiorato dalla, restando illeso e riuscendo a scendere per chiamare i soccorsi. L’incidente è accaduto intorno alle 10.30 di sabato. I due, di nazionalità tedesca, stavano sciando in un canalone non lontano dalle piste battute quando un improvviso distacco di neve li ha sorpresi e ha travolto il 32enne, non lasciandogli scampo.Ma dalla domenica 17 marzo al Nord è previsto un progressivo peggioramento. È infatti in arrivo una perturbazione atlantica il cui passaggio, atteso tra la seconda parte di domenica e la giornata di ...

