Roghi di rifiuti | due aziende sequestrate tra Napoli e Caserta

Milano - traffico illecito di rifiuti e Roghi : 15 arresti : "Faremo il botto", ha affermato in un'intercettazione uno degli arrestati. Tra i destinatari dei provvedimenti imprenditori, amministratori e società del settore

Rifiuti - procuratore generale di Milano Roberto Alfonso : “Dietro i Roghi unica regia. La Dda ha 13 procedimenti aperti” : “Il dato anomalo che ha incuriosito chi sta indagando è l’inversione di tendenza nei flussi. In molti casi la provenienza dei Rifiuti è campana: la Dda ha individuato l’imprenditore campano, sa chi è, lo sta seguendo nelle indagini. Così come sa i nomi e i cognomi di alcuni ‘ndranghetisti che sono dietro ad alcuni di questi incendi. Le indagini portano gli inquirenti a dire che a loro giudizio c’è una regia unica, perché ...

Terra dei Fuochi - il ministro Costa : “Roghi di rifiuti in diminuzione” : Il ministro dell’Ambiente Sergio Costa ha partecipato oggi a Caserta e a Napoli alla riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, per una verifica e un aggiornamento sul Piano d’azione per il contrasto dei roghi di rifiuti, sottoscritto a Caserta lo scorso 19 novembre. A tre mesi dal Piano d’azione – rende noto il ministero – i roghi sono passati da 24,6 al mese (novembre, dicembre e ...

Roghi di rifiuti - controllo interforze tra le province di Napoli e Caserta : Operazione di controllo straordinario del territorio di Aversa e dei comuni di Mugnano di Napoli, Nola, Villaricca, Acerra, Sant'Antonio Abate, Giugliano in Campania, Mondragone, Gricignano d'Aversa, ...

Roghi di rifiuti - sigilli a due aziende e a due auto nella Terra dei fuochi : Due esercizi commerciali e due auto sono state sequestrate nel corso di un' Operazione di controllo straordinario del territorio di Villa Literno e dei Comuni di Castel Volturno, Succivo, Caivano, ...

Roma - il Pg : è una città tra le più sicure al mondo |Da Milano : al Nord mente unica per Roghi di rifiuti : Nelle relazioni inaugurali ogni procuratore generale affronta un tema specifico. A Napoli si denuncia la carenza di organici, a Torino si lancia l'allarme-prescrizione, Trieste ricorda l'arresto di Battisti...

Rifiuti : Pg Milano - unica regia dei Roghi : ANSA, - Milano, 26 GEN - Nell'ultimo anno "numerosi sono stati gli incendi dolosi in danno di impianti formalmente autorizzati e di capannoni industriali dismessi, ma 'stipati' in modo clandestino di ...

Roghi tossici e traffico di rifiuti a Roma. Autodemolitori e rom soci in affari : “Fingevano furti per rivendere i pezzi” : Ogni anno smaltivano almeno 3.000 tonnellate di rifiuti metallici. Questi poi finivano in una rete di aziende fittizie gestite da residenti nei campi rom della periferia della Capitale. E da lì via ai Roghi tossici e allo scarico degli scarti nelle discariche abusive, mentre il materiale recuperato entrava in un giro illecito di ricettazione e truffe alle assicurazioni attraverso la riparazione “in economia” delle vetture di ignari clienti. In ...

