Retroscena Blogo | il serale di Amici 18 sarà in diretta

(Di sabato 16 marzo 2019)Le prime notizie ufficiali suldi18 sono arrivate nello speciale andato in onda oggi pomeriggio su Canale 5: Ricky Martin direttore artistico di una delle due squadre, 12 posti a disposizione (al momento gli allievi ammessi sono 11), presenza in studio di una orchestra composta da giovani professionisti e ritorno di Giuliano Peparini come direttore artistico (al posto di Luca Tommassini, che secondo quanto ci risulta avrebbe rotto con la produzione del talent).Stando a quanto apprende, ildovrebbe andare in onda a partire da sabato 30 marzo rigorosamente in. Non un dettaglio marginale, considerato che in passato il passaggio alla differita era stato giustificato da Maria De Filippi proprio con le necessità tecniche legate ai 'quadri' di Peparini, impossibili da riprodurre in tempo reale.: ildi ...

