eurogamer

(Di sabato 16 marzo 2019) Un nuovo personaggio, conosciuto col nome dinella community di gioco,in, stando a quanto segnala Twinfinite.Come possiamo vedere infatti sono comparse in gioco delle misteriose pedane sulle quali si può saltare raggiungendo un'altezza ragguardevole. Quella di posizionare delle pedane simili, capaci di aumentare le possibilità di spostamento dei giocatori, è un'abilità proprio di, per cui questi indiziro proprio indicare un plausibile arrivo dell'eroe nel roster di gioco.E voi come la pensate al riguardo? Vale la pena sottolineare come si tratti solo di speculazioni, per cui non rimane che attendere un eventuale annuncio ufficiale.Leggi altro...

Eurogamer_it : Octane potrebbe presto fare ritorno in Apex Legends #ApexLegends -