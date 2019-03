Lo chef Vissani ai ' fornelli' della Romagna con un menù dedicato a Vivaldi

Elisa Isoardi dopo Salvini vicina allo chef Vissani : Alessandro? “Solo amici” : Elisa Isoardi dopo Matteo Salvini ritrova l’amore tra la braccia dello chef Gianfranco Vissani? Il gossip Il cuore di Elisa Isoardi è tornato a battere per un altro uomo dopo la fine della relazione con il Ministro Matteo Salvini? Diva e Donna, proprio ieri, aveva scritto di un nuovo amore nella vita della conduttrice, cui […] L'articolo Elisa Isoardi dopo Salvini vicina allo chef Vissani: Alessandro? “Solo amici” ...

Gianfranco Vissani contro chef Rubio : “È una mezza tacca - non lo conosco. Mi sembra uno come Corona” : Il celebre cuoco Gianfranco Vissani è intervenuto ai microfoni di Rai Radio2 nel corso del format “I Lunatici” e ha risposto piccato al collega Chef Rubio che, intervistato dal Fatto Quotidiano, aveva detto di non avere “nessuna stima per lui”. “Non è che lo veda tutti i giorni, non mi interessa cosa ha detto. Ha dichiarato che non mi stima? Sì, vabbè, lasciamo perdere. Io non lo conosco“, ha detto ...

Vissani risponde a chef Rubio : "Sta andando fuori dai binari" : chef Rubio è noto per non avere ottimi rapporti con molti suoi colleghi e lo ha dimostrato anche con le dichiarazioni al vetriolo di ieri rilasciate al Fatto Quotidiano, alle quali ha prontamente ...

chef Rubio contro tutti : «I grandi cuochi si drogano tutti. Vissani? Non nutro alcuna stima per lui» : «tutti i grandi Chef pippano», Chef Rubio è un fiume in piena e non risparmia nessuno. Intervistato da Il Fatto Quotidiano il noto Chef si esprime in merito ai sempre più diffusi programmi di cucina: «Per cercare di mantenere un equilibrio, nei programmi culinari si finge letizia», ha ammesso parlando di uso di droga tra molti suoi colleghi. Rubio non è d’accordo sulle gare di cucina in tv e sulla presenza dei giudici nei programmi: «Da ...

