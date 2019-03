Le auto restano nel parcheggio Gli sciatori usano lo Ski Link

auto nomia - bozza al Cdm ma i nodi restano | Il Nord accelera - De Luca : "Va bloccata" : Veneto, Lombadia ed Emilia chiedono l'attribuzione di tutta una serie di competenze, in particolare su infrastrutture stradali, sanità, sovrintendenze, valutazioni di impatto ambientale. Materie che, al momento, i ministri M5s non vogliono cedere. Il governatore campano sul piede di guerra.

"Non c'e' nessuno slittamento. I testi sono pronti e li porto in Consiglio dei Ministri domani. restano dei nodi politici sui quali discutere". Lo rende noto il ministro per gli Affari Regionali Erika Stefani relativamente al testo per l'autonomia rafforzata del Veneto, Lombardia e Emilia Romagna