Guinness dei primati : a Milano il tiramisù più lungo di sempre - 273 metri : Il Tiramisù preparato da Galbani Santa Lucia è il più lungo al mondo: con i suoi 273,5 metri si è aggiudicato il titolo di Guinness world records nella specialità. 50 mila savoiardi, 500 kg di mascarpone Galbani Santa Lucia, 300 lt di caffè, 65 kg di zucchero, 60 kg di tuorlo d'uovo, 70 kg di albume d'uovo, 65 kg di cacao amaro sono gli ingredienti utilizzati per raggiungere questo traguardo. Ad allestirlo sono stati 30 ...

Svizzera - realizzato profiteroles da Guinness dei Primati : pesa 253 chili : Il dolce è stato realizzato ad Airola, in Svizzera , utilizzando 4.450 bigné farciti di crema.Continua a leggere

Guinness dei primati : in Canada costruito il labirinto di neve più grande al mondo : Una coppia di agricoltori del piccolo villaggio di Saint-Adolphe in Canada , con un mese di lavoro, sono riusciti a costruire il labirinto di neve più grande del mondo , che con i suoi 2.789,11 metri quadrati è entrato ufficialmente nel Guinness dei primati . Situato a sud della città di Winnipeg, è diventato una vera attrazione turistica, sempre meta di numerosi curiosi nonostante le temperature glaciali che scendono regolarmente a -30°. I due ...

Hugh Jackman e Patrick Stewart entrano nel Guinness dei Record : Hugh Jackman e Patrick Stewart sono entrati ufficialmente nel Record . A darne notizia è proprio il comitato del World Guinness Record che premia i due attori per la loro lunga interpretazione di ...

IV Tempo Rugby e Cultura – Il Guinness Sei Nazioni spalanca le porte dei musei di Roma : Il Guinness Sei Nazioni spalanca le porte dei musei di Roma . IV Tempo Rugby e Cultura , la nuova campagna fotografica FIR Grande Rugby , ma non solo. Il 6 Nazioni a Roma , dal 5 febbraio del 2000 ad oggi, è sempre stato molto di più: festa, divertimento, incontro gioioso di culture. E proprio la Cultura , di cui la Capitale è permeata in ogni suo angolo, ha assunto nelle ultime stagioni una centralità nell’offerta di FIR e dei propri partner, ...

Marmi pregiati - ulivi secolari e castità. Nel tempio da Guinness dei mormoni : Dimenticate le carovane con gli uomini dalle lunghe barbe e i cappelli neri, dediti alla poligamia. Oggi i mormoni non hanno nulla di pittoresco e quell’immagine rimane buona per il cinema o per piccole comunità super ortodosse che resistono nell’America più profonda. Il moderno fedele della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni (chia...