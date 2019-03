Ferrara | la truffa dei cavalli | Ci servono per aiutare i disabili Finivano

repubblica

(Di sabato 16 marzo 2019) Gli acquirenti sparivano senza pagare gli animali, che a loro dire erano destinati all'ippoterapia. Denunciate otto persone

