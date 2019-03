Apu - Cagliari 57-56 dopo i primi 30'

ilfriuli

(Di sabato 16 marzo 2019) Con lo sguardo già proiettato alla seconda fase, l' Apu affronta, in un Carnera come sempre gremito,dell'ex Ousmane Diop , con l'obiettivo di continuare a crescere in vista dei play-off. LA ...

apudine : Verso Apu Gsa Udine - Hertz Cagliari di domani alle 20.30: la presentazione via MegaBasket. #apumania… - apudine : RT @TgrRaiFVG: Vittoria netta dell'@apudine in casa contro Jesi. I friulani ora al quarto posto in classifica assieme a Verona. Prossimo tu… - TgrRaiFVG : Vittoria netta dell'@apudine in casa contro Jesi. I friulani ora al quarto posto in classifica assieme a Verona. Pr… -