130 mln i turisti cinesi nel mondo : ANSA, - ROMA, 16 MAR - Sono oltre 130 milioni i cinesi che annualmente si recano all'estero per turismo o per lavoro. Di questi circa il 13% arriva in Europa e solo una piccola parte - tra i 500 e i ...

Electrolux : 130 mln per innovazione processo e prodotto (2) : (AdnKronos) - “Il piano contiene aspetti di forte innovazione per quanto riguarda i processi produttivi e il prodotto – sottolinea l’assessore Donazzan - e sarà oggetto di confronto con le organizzazioni sindacali già dai prossimi giorni. La Regione Veneto, e in particolare il mio assessorato, conti

Electrolux : 130 mln per innovazione processo e prodotto : Venezia, 8 mar. (AdnKronos) - "La Regione Veneto continua a seguire da vicino la vicenda Electrolux con riferimento specifico agli sviluppi aziendali nella sede di Susegana". Questa la posizione espressa dall’assessore regionale al lavoro, Elena Donazzan, al termine dell’incontro odierno a Roma sul

Tav - Mit corregge : Penale scioglimento contratti tra 130 e 400 mln : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse